Opinión | EL ZAMORA CF, ANTE LA OPORTUNIDAD DE HACER HISTORIA
Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF: "¡Gracias, afición! Sigamos haciendo historia"
Si algo he aprendido desde que llegué a esta ciudad es que el Zamora CF no se entiende sin su gente
Querida afición del Zamora CF:
Cuando comenzó esta temporada, todos compartíamos un sueño. Hoy, a las puertas de una cita tan importante como un play-off de ascenso, siento la necesidad de dirigirme a vosotros desde el corazón. Han sido muchos meses de trabajo, sacrificio, alegrías, dificultades y emociones compartidas. Pero si algo he aprendido desde que llegué a esta ciudad y asumí la responsabilidad de presidir este club, es que el Zamora CF no se entiende sin su gente, sin vosotros. Como presidente, estoy viviendo estos días con una mezcla difícil de explicar. Hay nervios, por supuesto. Hay responsabilidad. Hay ilusión. Pero, sobre todo, hay un enorme orgullo. Orgullo de representar a un club histórico y de ver cómo una ciudad entera vuelve a ilusionarse.
Cada desplazamiento, cada recibimiento al equipo, cada bandera en los balcones, cada mensaje de apoyo nos recuerda que detrás de este escudo hay mucho más que fútbol. Ahora llega el momento de estar más unidos que nunca. Jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, patrocinadores, instituciones y afición debemos empujar en la misma dirección. Porque las grandes historias se escriben juntos. Os pido que sigáis siendo como habéis sido siempre: apasionados, fieles y orgullosos de vuestros colores. Nosotros nos dejaremos el alma para estar a la altura de vuestro apoyo. Gracias por cada aplauso, por cada kilómetro recorrido y por cada muestra de cariño. Gracias por creer. Disfrutemos del camino. Soñemos juntos. Y sigamos haciendo historia.
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