La historia debe un ascenso al Zamora CF

Hay momentos en la historia de una provincia que trascienden lo deportivo y se convierten en una causa común. Momentos en los que una provincia, una ciudad y varias generaciones de aficionados comparten un mismo sentimiento.

Y el partido que este viernes disputará el Zamora Club de Fútbol en Sabadell es uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva.

Nuestro Zamora CF está a un paso de alcanzar un sueño largamente perseguido. Un sueño que está a 777 kilómetros de Zamora. Un sueño que ha estado cerca en varias ocasiones, que ha exigido paciencia, sacrificio y una enorme capacidad para levantarse después de cada golpe.

La historia le debe un ascenso al Zamora.

Durante más de dos décadas, el club rojiblanco ha protagonizado algunas de las páginas más emocionantes del fútbol zamorano. Siete fases de ascenso contemplan una trayectoria marcada por la ilusión, pero también por la dureza de las derrotas que más duelen. Especialmente aquellas que dejaron una huella imborrable en la afición.

Muchos zamoranos recordamos todavía la eliminatoria frente al Castellón en la temporada 2004-2005. Después de una extraordinaria campaña y de superar en la primera eliminatoria al Sevilla Atlético, el ascenso se escapó en el último suspiro. Zamora estuvo a las puertas del fútbol profesional y toda una provincia sintió que el sueño se quedaba a unos centímetros de hacerse realidad.

Tampoco se me olvida la promoción de la temporada 2007-2008. Tras eliminar al Linares, el último obstáculo fue el Rayo Vallecano. De nuevo, el Zamora llegó hasta el final del camino. De nuevo, la ilusión de miles de aficionados llenó el Ruta de la Plata. Y de nuevo, el ascenso se resistió cuando parecía estar al alcance de la mano.

Aquellas derrotas fueron muy duras y difíciles de olvidar. Dejaron a varias generaciones de zamoranos con la miel en los labios. Pero también forjaron el carácter de un club que nunca se ha rendido y que siempre ha sabido volver a levantarse, adaptándose a las circunstancias de cada momento.

Por eso esta eliminatoria tiene algo especial. Porque no solo representa el presente de un magnífico equipo dirigido por Óscar Cano. También representa la recompensa que merece una afición que ha permanecido fiel en los buenos y en los malos momentos. Representa el reconocimiento a quienes durante años han llevado con orgullo el escudo rojiblanco por todos los campos de España.

La remontada lograda ante el Villarreal B ya ha demostrado que este grupo tiene alma, personalidad y capacidad para superar cualquier adversidad. La victoria obtenida hace seis días en el Ruta de la Plata ante el Sabadell ha permitido dar un paso importante, pero todavía queda el más difícil: rematar el trabajo y culminar el sueño.

Desde la Diputación de Zamora queremos trasladar todo nuestro apoyo, nuestro orgullo y nuestra confianza a los jugadores, al cuerpo técnico, a la propiedad del equipo y a todos los aficionados que acompañarán al equipo en este desafío histórico que nos espera a la otra punta del país. .

Porque este ascenso supone mucho más que un éxito deportivo. Sería una alegría compartida por toda la provincia. Sería una magnífica noticia para Zamora y para su proyección en toda España. Sería la justa recompensa a tantos años de esfuerzo, de espera y de fidelidad a los colores rojiblancos.

Este viernes, en Sabadell, el Zamora CF tendrá la oportunidad de cerrar una deuda pendiente con la historia. Una historia que ha sido cruel en ocasiones, pero que también reserva momentos de justicia para quienes nunca dejan de creer. Y Zamora nunca ha dejado de creer.

Toda la provincia estará empujando desde la distancia. Espero que los jugadores, al salir al rectángulo de juego, sientan el orgullo de representar a esta tierra. Que recuerden a quienes se quedaron tan cerca frente al Castellón y frente al Rayo Vallecano. Que jueguen por ellos, por la afición, por Zamora y por todos los que llevan décadas esperando este momento.

Ha llegado la hora de que esta vez sea la vencida.

Vamos mi Zamora, vamos campeón.