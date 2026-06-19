Nuestro equipo, el de TODOS

Bufandas al aire durante la eliminatoria entre Zamora CF y CE Sabadell. / Jose Luis Fernández

Hay camisetas que se visten y hay camisetas que se sienten.

Hay escudos que representan a un club, y hay escudos que representan a una tierra entera.

El Zamora Club de Fútbol es mucho más que un equipo. Es la bandera deportiva de una provincia, el sentimiento compartido de miles de personas que, generación tras generación, han hecho suyo ese rojo y blanco que nos identifica. Es el equipo de todos. El equipo de Zamora, de sus comarcas, de sus pueblos y de su capital.

Es el equipo del románico, de una tierra con siglos de historia. Es el equipo de Esparta. El equipo de una provincia de gente noble, sencilla y humilde, pero también de personas con coraje, con carácter y con una capacidad enorme para levantarse una y otra vez ante cualquier dificultad.

Porque el Zamora nos hace sentir, nos hace vibrar, nos hace celebrar, nos hace sufrir y también nos hace soñar. Nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha enseñado que la grandeza de un club no se mide únicamente por sus victorias, sino por la fidelidad de quienes nunca abandonan.

Y ahora estamos ante una nueva oportunidad. La séptima. Un nuevo playoff que vuelve a poner delante de nosotros la posibilidad de alcanzar un sueño perseguido durante años.

Detrás hay más de 50 años de historia. Una historia llena de esfuerzo, sacrificio y pasión. Hemos vivido momentos difíciles, hemos conocido descensos y ascensos, hemos celebrado alegrías y hemos superado momentos complicados. Pero siempre hubo algo que permaneció intacto: el sentimiento de pertenencia.

Porque somos el Zamora. Somos Zamora.

Y en esta historia hay símbolos que forman parte de nuestra identidad. Uno de ellos es Caja Rural de Zamora. Más de 30 años unidos a la piel de esta camiseta. Más de tres décadas caminando junto al club y junto a una provincia.

No somos un simple nombre en una camiseta. Somos parte de esa piel roja y blanca. Somos la caja de Zamora, la caja de todos los zamoranos. Un compromiso que nació hace muchos años y que representa la unión entre una entidad y una tierra que siempre ha querido estar al lado de su equipo.

Porque sabemos que el Zamora Club de Fútbol es el mayor reto deportivo de nuestra provincia. Es nuestro orgullo, nuestra representación y aquello que consigue unirnos a todos bajo un mismo sentimiento.

Por eso, antes del partido decisivo en Sabadell, queremos mandar un mensaje a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico, a nuestra junta directiva y a su Presidente y a todas las personas que forman parte del club:

No estáis solos.

Aunque el partido sea lejos de casa, aunque el escenario sea la Nova Creu Alta, allí estará presente toda una provincia.

Estarán los miles de zamoranos que han animado siempre. Estarán quienes vivieron los años más difíciles. Estarán quienes celebraron las grandes alegrías. Estarán quienes siguen creyendo que este escudo merece alcanzar el lugar que su historia merece.

Porque cuando el balón empiece a rodar, no serán solamente once jugadores los que defiendan esa camiseta.

Defenderán esa camiseta todos los zamoranos.

Cada carrera llevará el esfuerzo de una tierra. Cada disputa llevará la fuerza de una afición. Cada minuto tendrá detrás el aliento de una provincia que sueña, que empuja y que nunca deja caminar solo a su equipo.

Sabemos que esto es fútbol. Sabemos que el fútbol no entiende de garantías y que todo puede pasar en noventa minutos. Pero también sabemos que hay algo que nunca cambia: el orgullo de pertenecer a este escudo.

Pase lo que pase en Sabadell, estos jugadores tendrán detrás el cariño de toda una tierra.

Porque la historia está hecha de momentos.

Y quizá este sea uno de ellos.

Quizá sea el momento en el que tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanta pasión encuentre la recompensa que Zamora lleva tantos años esperando.

Hoy no jugarán solo once futbolistas.

Hoy jugará Zamora.

Porque somos el Zamora Club de Fútbol y porque somos una provincia que nunca deja de luchar.

¡Animo campeones!