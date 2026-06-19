El día a día de Zamora después del Día de la Provincia

Al día siguiente de votar que no era necesario tener un operativo de agentes forestales durante todos y cada día del año, los miembros de la Diputación celebraron el Día de la Provincia, esta vez escrito con mayúsculas. Como si las grandes palabras, las corbatas y la parafernalia de la fiesta de un solo Día de la Provincia pudieran camuflar el día a día de un territorio, que se sostiene por la cada vez más minúscula población que vive y trabaja día a día, golpe a golpe... ¡y menos mal que también verso a verso, tierra de poetas!

Las mayúsculas y grandilocuentes palabras del altisonante Presidente de la Diputación desde el escenario, apoyadas por los aplausos de estómagos acríticos por agradecidos, y engrandecidas por voceros y altavoces de un equipo de alta fidelidad caciquil, no dejaban oír las sencillas palabras del pueblo zamorano que se había puesto en pie para ir hasta Moraleja del Vino y advertir desde la calle a sus representantes: "Zamora, despierta, la mierda está en la puerta".

¡Nooo! No penséis que la "mierda" era una metáfora para denominar a los actos del Día de la Provincia. Las buenas gentes del pueblo se habían desplazado para protestar por las plantas de biogás que contaminan la tierra y el agua a golpe de autorización político-administrativa, en la que no dejan opinar a los vecinos, y ni siquiera el ayuntamiento.

Eso sí, fueron democráticamente tratados, y rodeados por la Guardia Civil caminera que también vive en los pueblos, con el fin de que la otra "mierda" -esta vez sí metafórica- de la celebración, no contaminara sus claras ideas como hace la llamada energía verde con el agua cristalina y la tierra de sabor. Y después de la ironía, la verdad: fueron rodeados por las fuerzas de orden para que su voz -como la voz antigua de la tierra- no superara los decibelios de los discursos oficiales.

Discursos que presumían de la mayor inversión de la Historia de la Diputación en los pueblos, como si fuera un récord repartir el dinero de todos los ciudadanos. Y olvidándose de otros récords que la mayúscula Institución ha batido en los últimos años: como el de más de 100 millones ahorrados en el banco porque no se gastan las inversiones; o el de reparos de los técnicos a casi toda la inversión porque no se adjudica siguiendo los procedimientos legales.

O el récord de reparos también en las subvenciones por la misma razón, que ha llevado con otro golpe, esta vez de maza de juez, a dos Presidentes y dos Diputados de la mayúscula Institución Provincial ante el juzgado a los pocos días de la celebración del Día, por los reparos de la subvención concedida a Ultra Sanabria.

Tras el Día de la Provincia, el día a día se impuso golpe a golpe.

Un golpe bajo en población, cuando el Instituto Nacional de Estadística que se encarga de contarnos y contar que cada vez somos menos los habitantes dentro de las fronteras provinciales vaticinaba que, pese al optimismo derrochado por los asistentes a la celebración, seguíamos siendo la provincia que iba a perder más población en los próximos 15 años, unos 12.000 zamoranos menos (y eso si se sigue llamando zamoranos a los inmigrantes que Vox quiere desregularizar y el PP reducir a los arraigados).

Un golpe por todo lo alto a los embajadores de la provincia que tienen su embajada fuera. Porque pese al esfuerzo de las personas premiadas por llevar el nombre de Zamora más allá de las fronteras, y los premiados por defender nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestras empresas, nuestra cultura, nuestro deporte, o cualquier otra faceta relacionada con Zamora (gracias y enhorabuena a todos los premiados del Día), en el día a día siguen siendo embajadores zamoranos las personas que tuvieron que emigrar, y que han convertido su corazón en la mejor embajada que puede tener una tierra: la del cariño por su tierra, la de la añoranza por lo perdido, ¡y la del arroz a la zamorana en las fiestas! que no sólo de pan vive el hombre, y además hay panfest.

-Y hablando de saraos y fiestuquis, ¿no nos ha invitado Iberdrola a su fiesta de 125 cumpleaños?

- Es que la ha celebrado en Bilbao, y aquí estábamos en la fiesta de la provincia.

-¡Qué tiempos aquellos en que Iberdrola era Iberduero y llevaba el nombre del río...

-Sí, y la fuerza del agua transformada en electricidad lejos.

Por eso hay que dar un premio a los que cada día luchan para que la provincia no sea pasto del olvido ¡Ni tierra de sacrificio donde se echa a la gente para instalar energía solar, eólica, hidroeléctrica, y bioverde! De cualquier energía menos la humana.

Un premio a zamora en pie, y otro a la plataforma en defensa de la sanidad, y de la escuela pública, y de todos los servicios... y a los que se quedan en zamora defendiendo su tierra...

-Laura, que Zamora se escribe con mayúscula.

-Pero se defiende con la letra pequeña del día a día.

Como cualquier fiesta que se precie o pague la Diputación, también hubo música el Día de la Provincia. Pero, teniendo en cuenta el histórico y las perspectivas de despoblación, se asemeja al canto del cisne, que canta antes de morir...

-¡Calla, escucha!

-"El mejor el mejor es el Zamora, el Zamora es el mejooor".

Nadie dijo que fuera fácil, pero gane o pierda hoy, el chute del fútbol ya nos salvó de la depresión del Día de la Provincia.

-¡Aúpa Zamora!

- ¡En pie!

-¡Salud!

¡Arriba parias de la tierra! (Si es que no puedo menos)