Opinión | ZAMOREANDO
Poco que añadir
OPINIÓN | Si no existiera Caja Rural de Zamora, estimo que habría que inventarla
Si no existiera Caja Rural de Zamora, estimo que habría que inventarla. Se pone de manifiesto en cuantos eventos se producen en nuestra ciudad. No es de extrañar que aglutine premios como recientemente ocurriera en la Gala del Día de la Provincia, tan magníficamente ejecutada por la Diputación de Zamora que la ha llevado a más. La excepcionalidad de su modelo radica, precisamente, por ir en contra de la corriente global de deshumanización financiera que vive no sólo Zamora en su conjunto sino buena parte de la España más olvidada.
Con permiso de Diputación y Ayuntamiento, si la cultura en todas sus manifestaciones y el deporte logran sacar la cabeza es gracias al apoyo constante de esta cooperativa local de crédito de la España Interior que bate récords históricos en beneficios basándose en todo lo contrario de lo que hacen el resto de entidades que nada aportan a la economía y la cultura local y provincial. Abrir sucursales, incluir en lugar de excluir. Mientras que para los gigantes financieros las provincias envejecidas son un "gasto", para Caja Rural de Zamora son el motor de su existencia.
Casi la mitad de Zamora confía en la Caja, porque el dinero de los zamoranos no vuela a fondos de inversión globales, sino que vuelve en forma de préstamos para pymes locales o hipotecas familiares, custodiando igualmente el sector agrícola y ganadero. Y no sólo eso, la cultura se beneficia enormemente. De otra manera cojearía de forma evidente. Una y otra vez, la gratitud de los sectores beneficiados se personaliza en su director general, Cipriano García. Es una persona cercana cuyo nombre se pronuncia con respeto y cariño. No es para menos.
También son otros los puntales que sostienen la entidad financiera. Sus trabajadores, baluartes fundamentales. Y en materia de cultura y deporte, Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad financiera. Su capacidad para entender el entorno político, económico y social está avalada por sus muchos años de experiencia. Es el estratega jefe encargado de gestionar la reputación corporativa y las relaciones con el entorno. Su labor conecta la empresa con los medios, los empleados, los gobiernos y la sociedad. Y a sus órdenes una persona que se ha metido a Zamora en el bolsillo por muchas razones de peso nacidas de su talante y su talento, Laura Huertos. Poco más que añadir, bueno, sí, Caja Rural de Zamora ya no es solo un banco, es una institución en defensa del territorio.
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