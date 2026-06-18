"Este es el comienzo de una gran amistad" no deja de ser, más o menos, una traducción de la última frase de la mítica película "Casablanca" en la que el cínico romántico, además de idealista, Rick, le dice al aprovechado y extorsionador capitán Renault la famosa frase de "I think this could be the start of a beautiful friendship". Otra traducción muy manejada es la de "Presiento que puede ser el comienzo de una hermosa amistad". Se trata de un plano en el que se ve a Rick y al capitán Renault de espaldas, observando cómo despega el avión que permitirá que Ilsa (Ingrid Bergman) - el amor de Rick (Humphrey Bogart) - junto a su marido, el carismático héroe de la resistencia checa Victor Laszlo (Paul Henreid), puedan por fin huir de Casablanca en aras a seguir luchando contra los nazis.

Conviene aclarar que Casablanca, en el momento en que transcurre la acción de la película, formaba parte del protectorado francés en África; que Francia acababa de capitular ante Alemania tras el Acuerdo de Vichy, en virtud del cual se había convertido en colaboracionista de los nazis; y que la película se estrenó en el año 1942, en plena II Guerra Mundial.

Lo de sacar ahora a colación esta frase de "este es el comienzo de una gran amistad" no tendría demasiado interés si no fuera porque es lo que dijo el Sr. Mañueco, líder del PP en Castilla y León, en su discurso de toma de posesión como presidente de la Junta hace unos días.

Parece evidente que dada la forma y el momento en que lo dijo, el Sr.Mañueco debió caer en la tentación de ocupar la figura del romántico y enigmático Rick, en realidad un idealista, que es el protagonista de la película. En ese supuesto, no debería estar muy de acuerdo Vox, socio de gobierno del Sr. Mañueco, ya que, al ser su único socio de gobierno, le correspondería ocupar el papel del corrupto capitán Renault, aquel que se llevaba comisiones por permitir el juego prohibido, por traficar con los salvoconductos que necesitaban los judíos para poder huir; y por complacer a los nazis, por mucho que al final de la película le llegara a brotar una reacción patriótica.

Otra perla del discurso del presidente fue la de prometer que la comunidad "saldrá adelante atrayendo talento y creando empleo", porque es una tierra de oportunidades. Eso parecería querer decir que hasta ahora no se ha traído talento, ni se ha creado empleo, lo que no diría mucho a favor de su partido.

"Una comunidad capaz de ofrecer iniciativas, innovación, audacia, inteligencia, talento y dinamismo tiene capacidad por contar con muchos recursos para ser una tierra fuerte, ilusionada, abierta y próspera", añadió en otro momento. Pues si nuestra comunidad cuenta con tantas virtudes, ¿cómo es posible que no hayan sido aprovechadas durante los treinta y nueve años ininterrumpidos que lleva gobernando su partido en esta comunidad autónoma, incluidos los ocho en la que la ha presidido el mismo? Otro tanto cabría decir para la despoblación.

Con respecto a Zamora llegó a decir que "le tiene mucho cariño y que la lleva en el corazón". Eso suena muy bien, pero de eso no se vive. Porque por mucho que se ame, como era el caso de Ritz por Ilsa, llegado el momento, si se quiere sacar algo importante adelante, hay que estar dispuesto a renunciar al amor, como también a hacer posible poner en práctica aquello de "Salut i força al canut", que dicen los catalanes: al canut, al bolsillo, a la faltriquera, a los cuartos, a la guita, como dicen en Argentina. Y eso se debe hacer a la hora de elaborar los presupuestos y a la disposición por descentralizar el aparato administrativo de la comunidad.

Si el Sr. Mañueco sigue interesado en emular a Ritz, le bastaría establecer en alguna de las provincias despobladas, como pueda ser el caso de Zamora, la capitalidad de la comunidad de Castilla y León, ya que, en ninguna parte, ni en ninguna ley, ni documento legal, llega a decirse que tenga que ser Valladolid. De hecho, se impuso provisionalmente "de facto" el 14 de febrero de 1987, mediante la Ley de Sedes.

Un ejemplo de lo que pudo llegar a ser y no ha sido en Castilla y León puede ser el caso del País Vasco, que impuso a Vitoria, la ciudad entonces más desfavorecida, como capital de la autonomía vasca. Cualquiera puede comprobar el cambio sustancial que ha sufrido la capital alavesa a partir de entonces, pues tanto su PIB como su número de habitantes se ha visto duplicado.

Por cierto, si desea seguir siendo un seguidor de Humphrey Bogart, acuérdese de que "Casablanca" no es la única película en la que interpretó a un luchador de las causas difíciles. Basta que recuerde "La Reina de África", en la que junto a Katherine Hepburn, y a bordo de una destartalada lancha, llegó a cargarse a una cañonera de la armada alemana durante la I Guerra Mundial.

Por último, citar un pensamiento atribuido a Humphrey Bogart sobre en qué consiste la interpretación: "Actuar es como el sexo: o lo haces y no hablas de ello, o hablas de ello y no lo haces".