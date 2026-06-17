Volver a la tierra para volver a ser nosotros mismos

En un mundo que avanza a una velocidad que nuestros cuerpos no siempre pueden seguir, la naturaleza se ha convertido en un refugio silencioso, un recordatorio de que la vida tiene ritmos más lentos, más humanos.

Vivimos rodeadas de estímulos, pantallas, notificaciones y exigencias que nos empujan a un estado de alerta casi permanente. Sin embargo, basta con dar unos pasos hacia un sendero, un bosque o un campo abierto para que algo en nosotros empiece a liberarse.

Thoreau, el autor de "Walden", decía: "en la naturaleza está la preservación del mundo", puede que también la nuestra y no es una frase romántica, es una intuición que hoy la ciencia lo confirma en diversos estudios sobre los beneficios de la naturaleza.

Caminar entre árboles reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración, fortalece el sistema inmunitario y favorece la creatividad. Pero más allá de los datos, hay algo profundamente humano en pisar tierra, en escuchar el viento entre las encinas o en sentir cómo el sol de la tarde nos calienta la piel.

El gran Aristóteles ya intuía que la naturaleza no hace nada en vano, y cuando la habitamos con atención descubrimos que tampoco lo hacemos nosotros. Cada paso, cada respiración, cada pausa se convierte en una forma de volver a un equilibrio que la vida moderna nos arrebata con demasiada facilidad.

En un tiempo en el que la desconexión emocional es casi una epidemia silenciosa, el contacto con el entorno natural actúa como un puente hacia dentro. Nos ayuda a ordenar pensamientos, a bajar pulsaciones, a recordar que la vida no cabe en una pantalla. El filósofo alemán Heidegger, recordaba que habitar es la forma más auténtica de ser y pocas experiencias nos devuelven tanto a ese habitar esencial como un sendero que se abre ante nosotros, un horizonte despejado o la simple contemplación de un paisaje que no exige nada. Habitar la naturaleza es, en cierto modo, habitar nuestra propia verdad.

Desde otra tradición filosófica, Lao‑Tsé nos susurra que la naturaleza no se apresura y, aun así, todo se cumple. Esa frase, tan sencilla y tan profunda, nos invita a reconciliarnos con el tiempo.

En la naturaleza no hay prisa, no hay urgencia, no hay ansiedad por llegar antes que nadie. Los ciclos se cumplen porque sí, sin empujones ni sobresaltos. Y cuando caminamos sin prisa, cuando dejamos que el cuerpo encuentre su propio ritmo, algo en nosotros vuelve a su sitio. Es como si la tierra nos recordara que no necesitamos correr para existir.

Rousseau defendía que la naturaleza es el estado original del ser humano, y Séneca añadía que vivimos en armonía cuando vivimos según la naturaleza. Ambas ideas, nacidas en contextos tan distintos, resuenan hoy con una fuerza inesperada. Cuanto más nos alejamos de la tierra, más sentimos su ausencia. Cuanto más nos encerramos entre paredes, más necesitamos un cielo abierto. Cuanto más nos rodeamos de ruido, más anhelamos el silencio que solo un bosque puede ofrecer. La naturaleza no es un lujo ni un capricho bucólico: es una necesidad vital, una forma de salud pública, un espacio donde la mente y el cuerpo encuentran un equilibrio que ninguna tecnología puede sustituir.

Pero la naturaleza no solo nos conecta con nosotros mismos, también nos conecta con las demás, caminar en grupo, compartir rutas, descubrir paisajes o simplemente sentarse a contemplar un atardecer crea un tipo de intimidad que no surge en espacios cerrados. La conversación fluye de otra manera cuando el horizonte está abierto. Las risas se vuelven más libres, las preocupaciones más pequeñas, los vínculos más hondos.

María Zambrano lo expresó con una lucidez luminosa: "la claridad nace del encuentro entre la luz y la tierra". Y quizá por eso, cuando miramos juntos un paisaje, también nos iluminamos unos a otros.

En un mundo que parece diseñado para separarnos, la naturaleza nos reúne, nos recuerda que formamos parte de algo más grande, más antiguo y más sabio que cualquier tendencia pasajera. Nos enseña a escuchar, a observar, a esperar. Nos invita a recuperar una forma de presencia que hemos ido perdiendo entre prisas y pantallas. Y, sobre todo, nos devuelve una sensación de pertenencia que ninguna ciudad puede ofrecernos del todo.

Por eso, defender el contacto con la naturaleza no es solo una cuestión de bienestar individual, es una apuesta por una sociedad más sana, más consciente y más conectada consigo misma. Es un acto de resistencia frente a un modelo de vida que nos fragmenta. Es una forma de recordar que la tierra no es un escenario, sino un hogar. Volver a la naturaleza es, en el fondo, volver a nuestra esencia, volver a lo que nunca debimos perder.