Los libros, compañeros de viaje

Ya lo dijo hace muchos años un personaje de Ignacio Aldecoa: "no te puedes fiar de los escritores, juegan con las palabras". Así que mal empiezo para generar confianza en quienes me lean, pero la literatura no solo sirve como distracción, que no es ni poco ni innecesario, y más en los tiempos que corren, sino también una invitación a pensar sobre nosotros y nuestro entorno y eso es lo que la convierte en una herramienta, imprescindible en mi caso, para seguir en la aventura de vivir, que es enfrentarse a la muerte, por eso de que "Morir es una costumbre que suele tener la gente", como escribió Borges. Así que cada día que se vive es una batalla ganada a la Parca, que no es poca cosa; es más, es lo esencial para no estar en el incierto más allá.

Ahora bien, para que la batalla de ganarle días a la muerte no sea solo estar vivo, sino viviendo, que no es lo mismo, hace falta asumir la parte de responsabilidad que nos toca en nuestra propia situación vital, aun cuando sea muy tentador desentendernos de nuestros propios actos u omisiones, que, como bien aparece en una novela de Llorenç Villalogna, "Las responsabilidades se diluyen y acaban por desaparecer cobardemente cuando queremos buscarlas en las acciones de los otros". Pero, nos guste o no, "Uno no siempre es responsable de los primeros episodios de su fracaso, pero sí de la arquitectura del último círculo del infierno", reflexiona un personaje de Muñoz Molina. Esta es la clave para no dejarnos atrapar por la atracción de que los otros, las circunstancias, son quienes nos han llevado al fracaso, porque al final no podremos deshacernos de que, como contó Saramago, "La peor pena, (…) no es la que se siente en el momento, es la que se sentirá después, cuando ya no haya remedio".

Así que aquí estamos, justo en este momento en el que escribo y en el que me leen, con todas las victorias diarias, con todo lo pasado, con toda la incertidumbre por lo que haya de venir y todas las ilusiones, imprescindibles para seguir adelante, que "un día sin sueño es un día perdido", escribió Luis Mateo Díez. Y para hacer este momento en el que estamos merecedor de seguir estando viviendo habremos de asumir la parte que nos toque de cómo hemos llegado hasta este instante.

"Tenemos el arte para no morir de la verdad", decía Nietzsche; la cuestión es si tenemos el arte para vivir de la verdad, de nuestra verdad contada frente al espejo, ni siquiera ante los demás, que, total, los demás ni viven nuestra vida, ni siquiera nos han de servir de consuelo en nuestra muerte, porque "uno siempre se muere solo", dice Daniel Múgica, por lo que cuanto antes nos responsabilicemos de nuestra cotidianeidad, con sus luces y sus sombras, mejor nos irá. No solo porque alcanzaremos mayor paz, valor siempre deseable y, llegada una edad, fundamental, sino porque tendrá sentido todo lo pasado, ya que en ese pasado no hemos sido unos meros espectadores, sino actores principales de una obra, nuestra propia vida, de la que, además, éramos los autores.

Podemos mirar a otro lado, escondernos tras el manto de la mala fortuna, amargarnos por las elecciones hechas y las compañías elegidas, entretenernos haciendo "scroll", palabra tan de moda, sobre nuestra vida, deprimirnos, o, lo que viene a ser casi lo mismo, esperar con la fe del carbonero de Unamuno que mañana, por el mero hecho de ser mañana, el día nos sea más favorable mientras hoy dejamos que el día en el que estamos pase sobre nosotros como una nube se cimbrea sobre los campos a merced del viento. Pero no lo olvidemos; los fracasos nos reconocen por mucho que intentemos taparlos, justificarlos, o ignorarlos. Y en esto se parecen mucho al amor. “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido", susurró Neruda. Así son nuestros fracasos, cortos e intensos cuando se produjeron, pero capaces de reaparecer frente a nosotros en el momento más inesperado, asaltándonos como caballos de Troya para exigirnos la asunción de responsabilidades cual cobradores sentimentales del frac.

Por eso, un libro, incluso un mal libro, puede esconder entre sus páginas tintadas la puerta con la que cerrar definitivamente lo que fue, ya no es y, desde luego, no debe ser un será, para por esa misma puerta sonreír, aunque sea con una mera mueca burlona, al nuevo día en el que ha merecido la pena ganarle la partida a la muerte.