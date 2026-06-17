La genialidad de Andrés Barrios

El concierto ofrecido el pasado domingo por el niño prodigio utrerano resultó un auténtico derroche de facultades, creatividad y rotundo sabor flamenco. Él solo sobre el escenario, él y el piano. No necesitó nada más para encender al auditorio y provocar una ovación final con todo el público en pie. Su éxito en Zamora estaba más que anunciado.

El recital incluyó, como era de esperar, algunos de los temas que el genio de Fuente Vaqueros, Federico García Lorca, grabó junto a La Argentinita en 1931 bajo el título de "Canciones populares españolas", a instancias del torero, mecenas y gran impulsor de la Generación del 27, Ignacio Sánchez Mejías.

Abrió la actuación con "El viento de la marea", combinado con "Nana del caballo grande", piezas de anteriores trabajos discográficos que fueron adquiriendo un sugerente regusto por compás de tangos.

Continuó con "Meraki", perteneciente a su disco "Kilómetro 0", una creación de ritmo nítido y evidente por bulerías, aunque siempre marcada por el sello personal de este joven y avezado creador.

Llegó después una adaptación de "Los cuatro muleros", interpretada incluso con un cante "por lo bajini" que despertó algunos conatos de acompañamiento entre el público.

Siguió "Ecdisis", también de su último disco, con ecos de farruca y recreada, como el resto del concierto, desde una personalidad artística inconfundible.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando se acordó de su abuelo:

— "Mi abuelo siempre me dice que le gusta que componga canciones alegres. Esto se lo dedico a él, que está ingresado en el hospital. Está mal, aunque mejorando, pero algo tiene que tener con noventa y ocho años. Va por él". Con la interpretación de "El vito".

Más tarde regresó musicalmente a esa maravillosa ciudad que es Sevilla, "Isbiliya" en árabe, una obra compuesta durante un viaje a Marruecos en la que introdujo una preciosa soleá de Mercé La Serneta, célebre cantaora nacida en Jerez, afincada en sus últimos años en Utrera, considerada una de las grandes creadoras de soleares (siete) que han pasado a la historia bajo la denominación de Soleares de Utrera.

Tampoco faltó "La Tarara": "Todo el mundo la conoce; es como cantar Cumpleaños feliz. Le he dado la vuelta para hacerla diferente".

El genial concierto concluyó con "La colombiana", otra de las composiciones incluidas en su último trabajo discográfico.

A la salida, numerosos asistentes aguardaron para saludar al artista, hacerse fotografías y solicitar dedicatorias. Una muestra más del entusiasmo despertado por Andrés Barrios, protagonista de una tarde noche memorable y de un nuevo gran acierto en la programación del Teatro Ramos Carrión de Zamora.