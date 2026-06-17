El asco de la Milá

En sus últimas intervenciones televisivas, con la verborrea, a veces sin sentido, que la acredita, Mercedes Milá admitía su rechazo frontal a los movimientos de ultraderecha, expresando sentimientos de "asco" y "miedo" hacia este sector ideológico. Confieso que la Milá nunca ha sido santo de mi devoción. No me gusta su tendencia a monopolizar el foco, ni su vehemencia rozando el monologo autoritario, ni la imposición de sus opiniones por encima del rigor y la neutralidad. Utiliza su nombre como un salvoconducto hacia la impunidad.

A menudo utiliza la excusa de la cercanía o la espontaneidad para convertir los espacios en un monólogo sobre sus propias vivencias, creencias o fobias, situándose ella misma como la verdadera protagonista de la noticia. Bajo el disfraz de un periodismo "sin pelos en la lengua", abundan los momentos en los que impone su moralidad. Sus críticas pueden resultar dogmáticas, utilizando un tono paternalista o despectivo hacia quienes no comulgan con su visión del mundo o sus filias y fobias ideológicas. Lejos de la sobriedad, su estilo a menudo cruza la línea del espectáculo y la provocación barata, priorizando el impacto emocional o el morbo sobre la profundidad analítica.

Es más, su torrente verbal no siempre es sinónimo de elocuencia; en muchas ocasiones, utiliza el volumen, la interrupción constante y la insistencia asfixiante como herramientas para anular al interlocutor y no permitir un debate democrático en igualdad de condiciones. La confrontación y el insulto se han convertido en su santo y seña, cruzando permanentemente los límites de la crítica política y la polarización.

Últimamente, incluso babea. Su "asco" y su "miedo" es el mismo que sienten infinidad de españoles, cada vez más, hacia ella por sus desafortunadas manifestaciones. Que pena que no ponga el mismo ardor en condenar lo verdaderamente condenable, la corrupción que anega al Partido Socialista y al Gobierno o el hecho de que miembros de Bildu sobre los que pesan delitos de sangre, sean socios prioritarios del Gobierno. Quizá sea por la edad, esta señora ha llegado a un punto en el que no sabe si va o viene, actuando sin la necesaria lucidez para emitir un juicio acertado, transformando la información en adoctrinamiento. Es que su "asco" y su "miedo" también ha estado dirigido a los jóvenes españoles que piensan por sí mismos y profesan la religión católica.