La regañina al Gobierno del CGPJ

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros / MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

Como siempre, hay para todos los gustos políticos y mediáticos. Unos se quejan de que este rapapolvo al Gobierno desde del CGPJ les ha dejado helados. A otros les ha parecido muy sosa y suave la reprimenda. Y a los de más allá, que vaya marrón les dejó el ministro de Justicia con el pacto para formar dicho Consejo.

Muchos creen, creemos, que la acción de "golpe de Estado judicial conservador" ha sido lenta pero muy eficaz. Y todos estos "barros" vienen desde la chapuza que hizo Bolaños (año 2024) con la renovación del CGPJ. Fue un fiasco, y ahora empezamos a ver sus graves consecuencias. Bolaños hizo entonces "un pan como unas hostias".

Ni el poder político de las derechas y (herederos del franquismo-falangismo) ni el rancio poder económico español ni los medios de comunicación derechistas habían logrado desestabilizar al Gobierno de Pésanchez. Solo hacían ruido mediático preparando el camino. Hasta ahora. Ha sido el hachazo y pucherazo del poderío judicial conservador el que lo ha conseguido.

Estaba claro que hay una voluntad manifiesta de derrocar a este Gobierno. lo cual no significa que existan indicios o hechos fraudulentos. Pero hay una finalidad política indudablemente.

Existe un ataque mediático, político y judicial contra Pésanchez. Y ya se atreven a afirmar: "Estamos en la cuenta atrás para la imputación penal del presidente Sánchez". Eso es lo que pretenden con el caso Leire: imputar por extensión al nº 1 del Partido Socialista, como responsable político de esta supuesta trama criminal.

Y, poco a poco, le tienen ya acorralado. Ese era el objetivo final con toda la traca de inventos, calumnias y descalificaciones.

¿Y es que salió a defender el CGPJ los casos judiciales contra ahora exjueces y juezas impunemente atacadas? ¿Hablaron en el CGPJ de la justicia equitativa en las formas y en los hechos de la Audiencia Nacional, el T. Supremo y el T. Constitucional, que deberían imponer un cierto orden y criterio equitativo? ¿Se preguntaron si no son "demasiadas casualidades temporales" "excesivas coincidencias judiciales", o actitudes "marrulleras" de llevar la investigación judicial?

Y existen sospechosas decisiones que ni el CGPJ ni la Audiencia Nacional ni el T. Supremo han comprobado ni aclarado.

Otras extrañas formas de procesar contra unos: El abogado de Begoña Gómez denuncia la "velocidad de crucero" del caso y el juez Peinado, o lo del hermano de Pésanchez, o lo de la posible imputación a Zapatero, comparado con la Kitcken o con lo del novio de Ayuso y otros casos judiciales.

Y la regañina al Gobierno hubiera sido mayor si no existiera una gran cantidad de jueces o juezas progresistas en este CGPJ. No mayoría, que ya se encargó de "jorobarla" el ministro Bolaños.

Porque, como dijimos anteriormente, las asociaciones de jueces conservadores también se quejan al CGPJ que hayan sido muy flojos criticando al Gobierno de Pésanchez.

El gobierno se desgañita diciendo que se ampara en la "libertad de expresión" que existe en nuestra Constitución. Pero ni caso, el CGPJ se enrosca en sus trece y le abronca y desacredita.

Desde la Moncloa, la respuesta no se ha hecho esperar. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno mantiene un "respeto profundo" por la independencia judicial, pero considera que este es "perfectamente compatible" con la crítica política a determinados fallos o procedimientos.

Saiz ha apelado a la "libertad de expresión" para justificar que se puedan cuestionar determinados fallos judiciales, al tiempo que ha remarcado que mantiene "confianza plena en la Justicia", tratando de conjugar la defensa del Poder Judicial con el derecho del Gobierno a expresar sus críticas.

El Estado de derecho permite recurrir las decisiones con las que no se está de acuerdo. Por eso el Ejecutivo insiste en que su postura busca defender la inocencia de los implicados frente a lo que consideran una "operación política y mediática de la derecha".

El exjuez Baltasar Garzón afirma que ve insinuaciones de procedencia extraña o ilegal. La UCO investiga bien o mal, pero el juez es que forma el auto y analiza las pruebas para ver su fortaleza, debilidad o nulidad e ilegalidad. Y aunque comparte las críticas del CGPJ hacia el Gobierno, afirma: "Se puede y se debe criticar a la justicia". Esa más, también el exmagistrado Garzón afirma que las investigaciones de la UCO no son nada compactas ni definitivas. Echar la culpa al alguien que tiene mucho dinero en casa y cómo demostrarlo, eso no es cosa de él sino de la justicia.

También vemos un uso desproporcionado del poder del PP en Senado, con mayoría absoluta, como arma política y electoralista contra PSOE y su Gobierno.

Los jueces se quejan de que los políticos hablen de ellos, pero ellos no dudan en arremeter contra los políticos desde el órgano de gobierno de los jueces.

El PSOE insiste en la teoría de la conspiración y en que no son iguales a la Kitchen del PP: "Ni media lección", dicen.

El ministro O. Puente ya pidió dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero cuestionó algunas actuaciones que le llevan a ver "un intento de derribar al Gobierno mediante métodos nada democráticos y las abundantes casualidades en los juicios contra el PSOE".

¿Y no lo es? Pues tiene toda la pinta de serlo. Y lo estamos viendo, y veremos más.

Y por cierto lo de Cerdán (como cabeza de esta trama criminal) con su tribu de corruptos tontos y torpes poco listos), no implicaba, hasta ahora, según la investigación, a Pésanchez. Esperemos. n