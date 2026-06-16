Como muestra de respeto y memoria

Más de 180 policías nacionales fueron asesinados por organizaciones terroristas, principalmente ETA, entre 1968 y 2015. El primer objetivo etarra fue el inspector jefe Melitón Manzanas, asesinado en 1968. Su muerte marcó el inicio de una larga lista de agentes que perdieron la vida a manos de los terroristas que utilizaron métodos indiscriminados y letales, como el ametrallamiento directo, los coches bomba, las bombas lapa y el remate del tiro en la nuca. La Policía Nacional estuvo en la primera línea de defensa del Estado de Derecho, asumiendo un alto coste personal en la persecución de comandos y la desactivación de explosivos.

El tiempo ha pasado, pero los hechos siguen siendo los que fueron. Saber que la Policía Nacional no olvida a sus muertos nos reconcilia con la esencia misma de nuestra humanidad, reafirmando el valor del sacrificio, la lealtad y el respeto institucional. Me congratula que una institución como nuestra Policía Nacional, querida y admirada por la ciudadanía, mantenga viva la memoria de quienes dieron su vida en acto de servicio. El que hoy celebran en Zamora, conmemorando el Día de las Víctimas del Terrorismo, es un poderoso acto de justicia histórica.

Frente a los que intentan blanquear a ETA, frente al olvido social que se impone con el paso de los años, la Policía Nacional honra y mantiene viva la memoria de sus víctimas. Zamora también pagó un alto tributo en vidas. Duelen especialmente los tres agentes zamoranos a los que la banda terrorista arrebató la vida demasiado pronto. Los 27 años de Aniano Sutil, de La Hiniesta, los 35 de Juan Seronero o los 38 de Ricardo González, así lo atestiguan. Ellos permanecen en la memoria no solo de sus familias y amigos, también en la de sus compañeros.

Precisamente hoy, cuando se conmemora la fecha en la que falleció la primera inspectora de Policía, María José García, a causa de una acción terrorista, justo a la hora del Ángelus, el Comisario Jefe, Guillermo Vara, acompañado del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, procederán, como muestra de respeto y memoria, al desarrollo de una emotiva ceremonia. Aún existen decenas de atentados sin resolver. La memoria de los agentes asesinados es vital para garantizar el relato histórico basado en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.