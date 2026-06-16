Fútbol, fútbol y mucho más

Uno. Ya empezó el gran espectáculo del fútbol. Quienes somos amantes del deporte rey (¿quién inventaría tan ridícula expresión?) lo vamos a pasar pipa durante las próximas semanas. Aparcaré mis preocupaciones cotidianas (corrección de exámenes, evaluación de Trabajos de Fin de Grado, cursos de formación, elaboración de ponencias, transferencia de resultados, redacción de artículos científicos y un largo etcétera) porque quiero disfrutar como en los viejos tiempos, enganchado a la televisión y acompañado de lo que se tercie: cafés, cervezas, tortilla, boquerones, pepinillos, gildas, etc. Seguiré las crónicas diarias y, de modo muy especial, los análisis de esos expertos que van mucho más allá de relatar lo que vemos o escuchamos en los medios de comunicación. Esas miradas son las que realmente me interesan. Habrán sospechado que hablo de sociología del deporte. Y es que el deporte, al igual que cualquier otra actividad o espectáculo, es una pieza fundamental en el engranaje de la maquinaria social. Y debemos conocer muy bien sus mecanismos para entender qué se juega realmente en el césped.

Dos. Sé que nadie tiene por qué compartir mi enganche futbolístico. Me lo recordó uno de los amigos con quien, de vez en cuando, quedamos en la cafetería de la esquina para tomar algo o, como casi siempre, "arreglar" el mundo. Y en esta ocasión sucedió tres cuartos de lo mismo. Cuando le pregunté si vería los partidos me soltó un "puf" que no supe interpretar muy bien, porque él es muy hincha, pero que muy hincha, del Real Madrid. Yo le insinué que al menos vería los partidos de la selección española, y la respuesta fue que no vería ninguno. "¿Y eso?", le interpelé. Y su respuesta quedará impresa para el resto de nuestros días: "Porque en la selección lo único que hay son catalanes". Al escucharlo, quedé de piedra. Solo se me ocurrió decirle que en el Real Madrid juegan muchos extranjeros (a veces, en un partido, son todos de por ahí fuera) y, sin embargo, él es muy madridista. Enmudeció y no dijo ni mu. No me atreví a comentarle si con esta gente que juega en el equipo blanco se aplicaría también eso de la "prioridad nacional" que reivindican quienes ustedes ya conocen. Pero algún día lo haré.

Tres. Afortunadamente, en medio de tanto ruido identitario, todavía aparecen voces capaces de recordar algo elemental. Alguien que ha reconocido públicamente que es del Real Madrid y que, además, ha criticado abiertamente la discriminación contra los inmigrantes. Es tanto como decir que ha dejado en evidencia ese concepto de "prioridad nacional" que solo con escucharlo se me ponen los pelos de punta. Ya habrán adivinado que quien es muy blanco y suele vestir de blanco también es León XIV, el Papa que ha dicho que "la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera". No soy consciente de que los Papas anteriores hubieran expresado sus aficiones de un modo tan directo. Que lo haya hecho este Papa no me sorprende: su naturalidad y su modo de enunciar los contenidos teológicos, filosóficos, sociológicos, etc., son un ejemplo de que nos encontramos ante un hombre sabio que pasará a la historia por recordarnos a alguien que solemos olvidar: Jesús de Nazaret. Si hoy anduviera por estos andurriales, ¿qué pensaría del fútbol, de la selección de los catalanes, del Real Madrid y de la "prioridad nacional"? ¡Se admiten apuestas!

Y como no hay tres sin cuatro, solo queda despedirme: deseo que sean muy felices, aunque para eso tengan que ver el dichoso fútbol. n