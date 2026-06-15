Contra la PAU y otras cosas de la enseñanza

Alumnos en el IES León Felipe durante las pruebas de la PAU 2026 la pasada semana. / J. A. G.

De nuevo otra tanda de jovencitos y jovencitas han sufrido ataques de nervios, o al menos de ansiedad, por culpa de la llamada PAU (esa prueba que se le hace al alumnado para comprobar si lo que ya tienen aprobado es un aprobado fetén).

Repetimos, se trata de que alumnos y alumnas que han aprobado los dos cursos de bachillerato (que son los últimos estudios previos para ir a la Universidad) demuestren en un nuevo proceso selectivo si su aprobado dice verdad u oculta algún enchufado.

El caso es que, afortunadamente, la PAU la supera casi todo el mundo, lo que siendo bueno ¡a la vez es malísimo!, porque indica que tal filtro no sirve para nada (salvo para bajar la nota media obtenida durante los dos cursos de bachillerato y ponerle pegas a quien busca estudiar lo que le gusta).

Encima su otra "razón de ser", pretendidamente racional, según la cual la PAU homogeneiza los resultados de las 17 autonomías, no se la cree nadie; hasta el punto que la tímida oposición a la PAU se basa en pedir que haya una única prueba en toda España.

Cuando lo lógico es suprimir la PAU, manteniendo solo una especie de reválida para quienes procedan de centros de enseñanza privada.

¿La razón? Pues que al tener estos como fin el multiplicar el dinero (hacer negocio), podrían caer en la tentación de "subir las notas" para conceder mejores "medias" y facilitar así la elección de carrera a quienes tengan una mejor cartera (aunque últimamente "el círculo del negocio", al haber tantas universidades privadas, puede cerrarse por el camino contrario, ya que si a tus alumnos "les bajas la nota", luego para elegir carrera no les queda otra que ir a una universidad ¡privada!).

Problema. Suprimida la PAU, si ya es difícil estudiar la carrera que quieres cuando el "número clausus" es alto, no te digo nada después. ¿Qué hacer ante esto?

Pues establecer que el primer curso de cada carrera sea selectivo, es decir, que no se pueda pasar de él si no se han aprobado todas sus asignaturas (cosa que permite advertir a quienes equivocaron la vocación que elijan otra).

Ya, ya. Pero si no hay filtro y todo el mundo puede estudiar lo que quiera, ¿dónde los metemos? Pues poniendo primero de carrera, de aquellas con mucha demanda, en todas las capitales de provincia y ciudades importantes.

Porque el famoso "número clausus" o la célebre "nota de corte", tan alta para entrar en algunas facultades, no informa sobre lo difíciles que son esos estudios, lo que indica es que hay muy pocas plazas y únicamente entran los mejores.

Sin embargo, si hay un primero (por ejemplo, de Medicina) en todas las ciudades importantes, entonces el número de plazas a ofertar aumenta y baja la barrera para entrar.

Eso sí, esto supone que un país ¿España? se toma, como China, la enseñanza en serio y para ello sube los impuestos (IRPF) a quienes tienen dinero de sobra.

Esto no solo es más justo, es que además es más beneficioso para el país porque, si como está estudiado, un 5% de la población tiene altas capacidades (son personas superdotadas), el potenciar que todo el mundo estudie permite detectarlas y luego alentarlas a seguir aprendiendo mediante becas a quien sea y sea del origen que sea. Porque luego van a mejorar nuestra medicina, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestros descubrimientos, nuestras patentes….

Y para acabar estos puntos sobre mejoras educativas, vamos con un tema que chirría y que si no se resuelve es simplemente para ahorrar.

Se trata de que no se pueda obligar a nadie a repetir una asignatura que ya aprobó. Tal hecho es toda una aberración, hija de la repetición de curso. Lógico es que quien no aprobó una materia tenga que volverla a cursar hasta que la supere, pero hacer repetir las asignaturas aprobadas es injusto e inmoral.