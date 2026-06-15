Es cierto que el hoy ministro Óscar Puente estudió en el Colegio San Agustín de Valladolid, regentado por los agustinos recoletos, orden que pertenece a la misma familia espiritual agustiniana del Papa León XIV. Lamentablemente, nada de la espiritualidad y el carisma de los agustinos ha permanecido en el ministro X (Twitter). Óscar Puente pasará a la historia no por modernizar las infraestructuras, sino por ostentar el triste récord de ser el ministro más bocazas y broncas de la democracia. El vallisoletano prefiere la provocación y el insulto antes que ponerse manos a la obra y trabajar por resolver los problemas reales de los ciudadanos. Se le agradecería menos chulería en redes y más responsabilidad en el despacho oficial.

En su red social favorita escupió: "Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión…y Madrid la del Relaxing Cup of café con leche en la plaza Mayor. Almeida y Ayuso dignos herederos de la Botella". Puente suelta el escupitajo con ánimo de polarizar y en ese jueguecito que tanto le gusta anda, confundiendo el Ministerio de Transportes con un plató de tertulia barato y la cartera de Estado con el megáfono de un "hater" profesional.

Como si los españoles fuéramos tontos y no cayéramos en la cuenta de que el despliegue ministerial en Barcelona, que no se produjo en Madrid, es por el rechazo que los ínclitos miembros del Gobierno producen a la ciudadanía madrileña. A los catalanes, Sánchez y sus cuates se la traen al pairo, los madrileños los llaman por su nombre cada vez que pisan suelo madrileño recordando a sus progenitoras. Lo de Barcelona ha sido postureo.

No es de extrañar que, una vez más, las constantes salidas de tono, descalificaciones y el uso de las redes sociales como trinchera política por parte del ministro Óscar Puente hayan sido fuertemente criticadas. Su afición por el insulto, el sarcasmo y las descalificaciones evidencia que está más cómodo en el barro de la confrontación tuitera que en la gestión seria y rigurosa que exige su cargo. Un país no se dirige desde el desprecio y el ataque personal a ciudadanos y medios. Y mucho menos por parte de un ministro del Gobierno de España. Su actitud chulesca y sus habituales salidas de tono no son una muestra de valentía, sino una cortina de humo para tapar su incapacidad gestora y su nula voluntad de diálogo.