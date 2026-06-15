Elecciones en la Cámara de Comercio

Empresarios de Zamora presentan una candidatura de unidad a la Cámara de Comercio / Victor Garrido / LZA

Estimados empresarios, autónomos y profesionales de Zamora: el martes 16 de junio estamos llamados a participar en las elecciones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. Un grupo de doce empresas, pertenecientes a distintos sectores y epígrafes, hemos decidido presentar nuestra candidatura con un objetivo claro: contribuir a abrir una nueva etapa para la representación empresarial de nuestra provincia.

Lo hacemos desde la convicción de que Zamora necesita recuperar algo esencial: la unidad empresarial.

Durante demasiado tiempo hemos asistido a divisiones, enfrentamientos y dinámicas que han debilitado la capacidad de influencia de los empresarios zamoranos. Consideramos que los intereses generales de Zamora deben situarse siempre por encima de cualquier interés particular. Nuestra provincia afronta importantes retos demográficos, económicos y sociales, y para hacerles frente necesitamos una voz empresarial fuerte, cohesionada y orientada exclusivamente al progreso de Zamora.

Creemos que ha llegado el momento de superar personalismos y discrepancias que no contribuyen al desarrollo de nuestra tierra. La unidad no significa pensar todos igual, sino ser capaces de trabajar juntos en aquello que nos une: la prosperidad de Zamora, la creación de oportunidades para esta tierra y el

fortalecimiento de nuestro tejido empresarial.

Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por el trato que ha recibido durante los últimos años la Caja Rural de Zamora. Hablamos de una entidad profundamente vinculada a nuestra provincia, comprometida con los empresarios, los autónomos, las familias y el desarrollo económico y social de Zamora, especialmente en los momentos más difíciles, cuando las puertas se cierran con facilidad.

Muchos empresarios seguimos sin entender las circunstancias que llevaron a la ruptura de proyectos que nacieron con vocación de sumar esfuerzos y generar consensos, como Zamora 10. Tampoco entendemos que una entidad que ha demostrado durante décadas su compromiso con esta tierra haya quedado apartada de espacios donde su aportación puede resultar valiosa para el conjunto de la provincia.

Estamos convencidos de que Zamora necesita integrar, no excluir; sumar, no dividir. Por ello defendemos una Cámara de Comercio abierta, plural y capaz de incorporar a todos aquellos agentes que desean contribuir al progreso común.

También creemos que la Cámara debe mirar con mayor intensidad hacia toda la provincia. Las empresas de nuestras comarcas necesitan sentirse escuchadas, representadas y acompañadas. Es necesario fortalecer la relación con las cabeceras comarcales y construir una estructura que permita que ninguna empresa se sienta alejada de la institución que debe representar a todo el tejido económico zamorano.

Consideramos imprescindible prestar una atención especial al comercio y a la hostelería. Ambos sectores constituyen pilares fundamentales de nuestra economía y de la vida de nuestros municipios. Sin embargo, atraviesan dificultades evidentes que requieren una estrategia ambiciosa de apoyo, modernización y dinamización.

La Cámara debe convertirse en un espacio de encuentro donde empresarios, instituciones y entidades colaboren para impulsar soluciones reales y eficaces.

Reconocemos y valoramos el importante trabajo que la Cámara ha desarrollado históricamente en ámbitos como la internacionalización empresarial. Pero entendemos que es posible ampliar horizontes, reforzar la participación y acercar aún más la institución a las necesidades reales de la mayoría de las empresas zamoranas.

Nuestra candidatura nace con voluntad constructiva. No nos mueve el enfrentamiento, sino la propuesta. No nos mueve la división, sino la búsqueda de consensos. No nos mueve ningún interés particular, sino la convicción de que Zamora merece una representación empresarial más unida, más abierta y conectada con la realidad de toda la provincia.

Por ello, apelamos a la ilusión, responsabilidad, a la participación y al compromiso de todos los empresarios y profesionales de Zamora. El 16 de junio tenemos la oportunidad de decidir qué modelo de Cámara queremos para los próximos años.

Os pedimos vuestra confianza para impulsar una nueva etapa basada en la unidad, la participación, la transparencia, el respeto institucional y la defensa de los intereses generales de Zamora.

Porque creemos en nuestra tierra.

Porque creemos en nuestros empresarios.

Y porque estamos convencidos de que, trabajando juntos, Zamora tiene un futuro lleno de oportunidades.