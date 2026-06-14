Los migrantes, según el Evangelio

¿Habrá servido la visita del Papa a España para que muchos que se dicen cristianos entiendan, aunque solo sea un ratito, que los migrantes forman parte de ese "prójimo" que el Nuevo Testamento reclama amar como a nosotros mismos? Tengo mis dudas. Y lo digo porque mientras León XIV clamaba en varios actos contra la discriminación, por estos pagos, y por otros, se defendía la llamada "prioridad nacional" y se apoyaban medidas que van encaminadas a expulsar a los emigrantes o a complicarles la vida. ¿Cómo es posible conjugar estas medidas y amenazas con el aplauso enfervorizado de más de siete minutos en el Congreso con el que nuestros parlamentarios acogieron el discurso del Santo Padre? Misterios. Uno miraba a Santiago Abascal y creía estar contemplando un milagro medieval, de esos que ya no ocurren ahora, o una aparición celestial de las que tampoco hay noticias recientes. Es posible que, en pleno éxtasis, el líder de Vox y sus monaguillos hubiesen firmado un documento de apoyo a la regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno y a la que se oponen PP y Vox. No ocurrió, porque, claro, una cosa es aplaudir, que cuesta poco, y otra muy distinta considerar a los migrantes seres humanos con derechos.

Y esto, respaldar y defender a los migrantes, fue lo que hizo Robert Prevost en varias ocasiones a lo largo de su periplo por Madrid, Barcelona y Canarias. En la retina de todos, y del mundo, quedan las impresionantes y maravillosas imágenes de la Sagrada Familia, y en nuestros oídos resuenan las frases pronunciadas en el Congreso, aunque no fuera el lugar más idóneo ni mucho menos para criticar acuerdos parlamentarios, pero, si tengo que elegir, me quedo con lo sucedido en Arguineguín, en ese antaño muelle de la vergüenza donde se hacinaron en condiciones infrahumanas centenares de personas. Y me quedo con el discurso del Papa y el simbolismo de aquellas horas por su valor, por su significado y porque ensalzaron la condición humana de quienes se juegan la vida en cayucos y pateras para buscar en el "paraíso occidental" la solución a sus hambres y miserias. "La dignidad humana no tiene pasaporte si pierde valor al cruzar la frontera", dijo León XIV. Poco antes había lanzado una de las expresiones llamada a perdurar: "No podemos acostumbrarnos a contar muertos". Desgraciadamente, sí nos estamos acostumbrando, ya casi nos resbalan las noticias sobre fallecidos y más fallecidos, muchos de ellos niños, cuando tratan de llegar a nuestras costas o a las de Italia y Grecia. Ha pasado tantas veces que ya parece que tenemos callos en el alma. De ahí que suenen a aldabonazos en las conciencias las palabras del Papa. Y que todos tengamos que sentirnos aludidos cuando afirme, como hizo en Gran Canaria, que "cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta: ¿qué mundo hemos construido, si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar la vida?". En esa línea, León XIV también se preguntó "qué queda de nuestra humanidad".

Ese duro interrogante también tendríamos que hacérnoslo nosotros. El Papa ha mostrado el camino. Podrá uno estar de acuerdo o no con su ideología, su visión del mundo, sus enfoques concretos, pero es difícil no coincidir plenamente en lo que se refiere a su visión de la migración, especialmente en considerar a los migrantes como seres humanos, como personas con derechos, como ese prójimo tan presente en el Evangelio. De ahí que sea muy complicado entender que los de la "prioridad nacional", o sea la discriminación, sigan en sus trece después de ovacionar al Pontífice en el Congreso. Es decir, la vieja sentencia pasota: "predícame cura, predícame fraile, que por un oído me entra y por otro me sale". Eso sí, después de darse golpes de pecho y, como censuró el Papa, no se puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.

Es probable que haya muchos que solo sean creyentes para lo que les interesa, o para que les vean.