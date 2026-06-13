¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando juega el Zamora?

Hoy el Ruta de la Plata volverá a latir de una forma especial. El Zamora se juega ante el Sabadell el primer asalto de una eliminatoria que puede devolver al club al fútbol profesional. Habrá nervios. Habrá ilusión. Habrá quien no sea capaz de cenar antes del partido y quien pase toda la tarde mirando el reloj. Y lo más curioso es que ninguno de ellos saltará al campo.

Porque esa es una de las grandes preguntas que la ciencia lleva años intentando responder. ¿Por qué sufrimos tanto por algo que, objetivamente, no nos está ocurriendo a nosotros? Al fin y al cabo, cuando el árbitro pita el inicio, ninguno de los aficionados corre un solo metro. Ninguno disputa un balón dividido. Ninguno remata un córner. Sin embargo, basta observar una grada para comprobar que el cerebro parece no haber entendido del todo ese detalle. Aumenta la frecuencia cardíaca. Sube la tensión arterial. Se libera adrenalina. Las manos sudan. Y los músculos se tensan como si en lugar de estar sentados en una butaca fuéramos nosotros quienes vamos a lanzar el penalti decisivo.

La explicación está en cómo evolucionó nuestro cerebro. Durante cientos de miles de años, sobrevivir dependía de pertenecer a un grupo. Una tribu, una familia, una comunidad. El individuo aislado tenía pocas posibilidades. El grupo era protección, alimento y seguridad. Y aunque hoy vivimos en una sociedad completamente distinta, nuestro cerebro sigue funcionando con muchos mecanismos heredados de aquella época.

Por eso buscamos pertenecer. A una familia. A una ciudad. A una cuadrilla. A una cofradía. O a un equipo de fútbol. Cuando alguien dice “hemos ganado” o “hemos ascendido”, está utilizando exactamente el mismo mecanismo psicológico. Sabe perfectamente que no estaba sobre el césped. Pero una parte de su cerebro interpreta el éxito del grupo como un éxito propio.

De hecho, los estudios de neuroimagen muestran algo sorprendente. Cuando vemos triunfar a nuestro equipo se activan regiones cerebrales relacionadas con la recompensa de forma muy parecida a cuando vivimos una experiencia positiva en primera persona.

Por eso un gol en el minuto noventa puede alegrarnos toda una semana. Y por eso una derrota duele bastante más de lo que debería.

Luego está otro fenómeno aún más interesante. Los grandes aficionados no solo observan el partido. Lo viven. Las llamadas neuronas espejo hacen que el cerebro reproduzca internamente muchas de las acciones que está viendo. Cuando un delantero encara al portero, determinadas zonas cerebrales del espectador reaccionan como si estuvieran participando parcialmente en la jugada. En cierto modo, el cerebro juega el partido desde la grada.

Quizá por eso el fútbol tiene una capacidad única para unir generaciones. Un abuelo, un padre y un hijo pueden compartir noventa minutos de emociones idénticas aunque vivan realidades completamente distintas. Y eso no es tan frecuente.

La ciencia también ha descubierto que las experiencias colectivas intensas generan una mayor liberación de neurotransmisores relacionados con la cohesión social. Dicho de otra forma: celebrar un gol junto a miles de personas fortalece los vínculos del grupo.

Es biología. Pero también es algo más. Porque cuando uno mira una tarde de fútbol en Zamora entiende que nunca se trata únicamente de fútbol. Se trata de recuerdos. De padres que llevaron a sus hijos por primera vez al Ruta de la Plata. De amigos que ocupan el mismo asiento desde hace años. De conversaciones que empiezan hablando de alineaciones y terminan hablando de la vida. De una ciudad entera empujando en la misma dirección.

Quizá por eso los ascensos se recuerdan durante décadas. Y quizá por eso los play-off tienen algo tan especial. Porque durante unas horas dejamos de ser individuos dispersos y volvemos a sentirnos parte de algo común.

La física explica cómo se mueve un balón. La fisiología explica cómo responde nuestro cuerpo. La neurociencia explica por qué sufrimos y disfrutamos. Pero hay algo que ninguna ecuación termina de describir del todo.

Esa sensación que recorrerá Zamora cuando el árbitro señale el comienzo del partido y miles de personas, al mismo tiempo, piensen exactamente lo mismo. Que este año sí.