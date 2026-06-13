¡Y dale con la Nación!

Empezó la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, utilizando el Hemiciclo para su proclama independentista y a raíz de la llegada del Santo Padre a Barcelona, todo ha girado en torno a la presunta "nación" catalana que se levanta en suelo español. Los dirigentes políticos, sobre todo, y miembros de la Iglesia católica, especialmente en la abadía de Montserrat, se empeñaron en hacer del catalán el vehículo de entendimiento y aunque no lo consiguieron, porque el asunto trascendía la lengua, se emplearon a fondo.

Quien tampoco se quedó corto fue el socialista catalán y ex ministro del Gobierno de Sánchez, Salvador Illa, católico profundo, pero antes que eso político más profundo todavía. Illa presentó Cataluña al Papa como una "nación". Cuan pesados e insistentes. El socialista también se dejó contagiar por el relato independentista, celebrando la sensibilidad del Santo Padre hacia Cataluña y el "idioma" catalán. Se inventan lo que sea susceptible de ser inventado con tal de sacar adelante su relato. No tocaba espiritualidad, no tocaba religión, no tocaba unidad, no tocaba caridad, no tocaba reconciliación, no tocaba celebración, tocaba independentismo puro y duro.

Curiosamente, la sensibilidad del Papa León XIV, se puso de manifiesto en su discurso al referirse a Cataluña como una "región". La contradicción no ha pasado desapercibida. Los cables que el Papa tendió al independentismo y a todos los catalanes pasaron por una frase cuando León conminó a dar continuidad al “ánimo acogedor que a lo largo de la Historia ha llevado a barceloneses y catalanes a compartir ciudadanía humana y cristiana con innumerables gentes". En la actualidad son capaces de acoger y compartir ciudadanía humana con gentes llegadas de cualquier latitud del mundo que no sea España, siendo como son españoles por mucho que apostaten de su condición.

Los independentistas catalanes están fuera de la realidad, como lo está el de Waterloo. Viven en otra dimensión y aprovechan cualquier coyuntura, máxime la que el Pontífice ha propiciado, para crecerse y enarbolar la bandera de una nación. A esto nos han llevado las políticas de Sánchez. No quieren caer en la cuenta de que Cataluña no puede independizarse porque la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 2 la "indisoluble unidad de la Nación española", lo que hace que cualquier referéndum de autodeterminación sea considerado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Constitucional. A ver si se enteran de una vez. n