Arranca la Duodécima….

Tras una campaña sorprendente por su solidez -para los estándares del Partido Popular-, el pasado 15 de marzo Alfonso Fernández Mañueco se convertía en el primer barón popular que conseguía frenar a Vox en el ciclo electoral que se abrió a finales de 2025. Los de Abascal quedaban por debajo del 19 % y apenas ganaban un escaño respecto al botín obtenido en 2022, mientras que los populares salían de la noche electoral con una subida de más de cien mil votos y cuatro puntos en relación con las elecciones de 2022. Pero no solo era eso: Fernández Mañueco, pese a ser el único de los tres barones populares en liza —junto a María Guardiola y Jorge Azcón— que no aspiraba a la mayoría absoluta, logró incrementar en dos procuradores su grupo parlamentario. Los resultados obtenidos por Juanma Moreno en mayo han terminado de consolidar el peso de los populares de Castilla y León en Génova 13, un ecosistema extraño en el que Madrid parece jugar un papel similar al que juega el PSC con el PSOE: partidos hermanos, pero con lógicas no siempre coincidentes.

La campaña de los populares se centró en un terreno en el que se encuentran cómodos: la gestión, siempre algo gris y aburrida, como aval en tiempos de incertidumbre. Pese al intento de convertir en un meme las nueces y las "certezas", el resultado supuso un respiro para un Partido Popular que veía cómo Vox incrementaba sus resultados de manera espectacular tanto en Extremadura y Aragón, doblando en ambos casos sus escaños. Ese desenlace abría las puertas a un nuevo gobierno presidido por Fernández Mañueco, el tercero ya, tras haber alcanzado su mejor resultado en la XII legislatura que se abre estos días.

Un gobierno otra vez en coalición, ya que vuelve a estar condenado a entenderse con Vox, como ya le ocurrió en 2022, pero ahora con algunas coordenadas diferentes que conviene analizar con detalle. A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, la formación de Abascal llega con experiencia de gestión en la Junta: no son unos novatos a los que entretener con cuatro baratijas y tres titulares de prensa. No es extraño, por lo tanto, que la formación de Bambú haya querido dotar de contenido a la vicepresidencia y la vincule a una de las tres consejerías que van a gestionar, y esa es una de las grandes diferencias con lo que ocurrió hace cuatro años, cuando ocuparon una vicepresidencia sin gestión asociada. Los de Abascal se encargarán en este gobierno algunas materias con las que su electorado se siente cómodo: agricultura, medio rural, turismo, cultura, dentro de esa narrativa de partido protector del campo y de las tradiciones españolas. Más espinoso será el asunto de la "desregulación" (veremos en qué queda y qué competencias reales asume) y de las ayudas sociales, dentro de esa apuesta por la prioridad nacional, un planteamiento apoyado por una parte relevante (entre un 35 y un 40 %) de la población española, pese a la condena generalizada que suscita en el ecosistema mediático. Ligar esta prioridad al arraigo, más que a la nacionalidad, será una de las batallas que librará el PP también en esta región, como está ocurriendo en las demás en las que ambas formaciones están condenadas a entenderse.

Otra cosa muy diferente será con qué material humano consiga gestionar estas competencias. Vox tiene poca estructura en los territorios y los antecedentes no son buenos para cualquier profesional o alto funcionario simpatizante del partido. En el verano de 2024, y sin consultar con ninguno de sus territorios, la cúpula dirigente de Madrid decidió que la formación abandonaba todos los gobiernos autonómicos. Significarse con un partido minoritario y dar el paso de formar parte de un gabinete para que tu trabajo, en realidad, no importe y quede pendiente del hilo del humor de cada mañana en Bambú puede ser un riesgo demasiado alto para muchos perfiles que podrían constituir una cantera de futuros dirigentes de Vox.

Por lo que respecta a los populares, la situación también es diferente a la de hace cuatro años: Vox parece haber tocado techo en la región y no se presenta, al menos de momento, como un rival sistémico que pudiera sustituirlos a medio plazo. En la negociación del gobierno, los populares han conservado algunos de los elementos que han hecho reconocible a Castilla y León en el conjunto de España: unos servicios educativos sobresalientes, muy por encima de la media española y a años luz de las regiones con lengua cooficial; o una política industrial que ha incrementado el peso del sector secundario en los últimos años hasta situarlo por encima de la media nacional. Entre las áreas que seguirá gestionando el PP destacan los movimientos en el terreno de la energía, cuyas competencias se unen a las de Medio Ambiente para crear una nueva cartera. De la misma manera, la competencia en Universidades sale de Educación y se incluye en Industria, Empleo y Comercio, una macrocartera que tendrá a su cargo las políticas de desarrollo industrial de la región.

Los gobiernos de coalición no son fáciles: se alían formaciones que, excepto en el caso de una gran coalición, comparten, siquiera de manera parcial, el mismo caladero de votantes. Por eso, con una mano colaboran y con la otra se torpedean, intentando apuntarse todos los méritos de la gestión y cargando sobre el compañero los problemas y los fracasos. Suelen ser ejecutivos poco funcionales, en los que acaba habiendo, en realidad, dos gobiernos dentro de uno, al menos en nuestro país, debido a la poca cultura de coalición que tenemos.

Así que no le auguro una vida fácil a este nuevo gobierno que ahora echa a andar. Aunque sus logros dependerán de su trabajo, su continuidad estará ligada a lo que ordene la sede de Vox en Madrid: si antes o después de las elecciones generales considera de interés hacerlo caer, lo hará sin mayor problema, como ocurrió hace dos años. En el ámbito de la empresa privada, Bill McDermott, en su día CEO de SAP, nos explicó que "el rendimiento es el precio de la libertad" (Performance is the price of freedom), algo que, para desgracia de todos nosotros, no ocurre en nuestro peculiar sistema político regional. Tampoco a escala nacional, pero esa es otra historia.