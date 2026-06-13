A los antisevillistas no les gusta el fútbol

El VRAC Quesos Entrepinares está de doble enhorabuena. ¡Moltes felicitats!

Primero, porque la marca de queso industrial que lo patrocina se embolsa más millones por la PAC que la Duquesa de Alba. Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y el otrora Sindicato de Obreros del Campo han vivido durante años obsesionados con la grande de España, cuando Telefónica, Freixenet, Mercadona, El Pozo y cualquier fondo de inversión arramplan con más multimillonarias subvenciones.

Y después, porque son los nuevos campeones de la División de Honor Masculina de rugby, tras imponerse a Recoletas Burgos 2031 Caja Rural. El rugby sigue siendo todavía ese fascinante deporte para brutos jugado por caballeros. Aunque la final de la Copa del Rey del año pasado en Zorrilla, en la que VRAC avasalló a El Salvador, demostró que la otrora noble afición al rugby empieza a mimetizarse con la fanática afición futbolera.

Hay quien alega, que cuando se juega al rugby en Zorrilla, en lugar de en los habituales campos de Pepe Rojo, acude mucha gente ajena al mundo del rugby. Puede ser. O puede ser que en un marrullero futuro sea habitual ver a un apertura requetetatuado insultar al árbitro, que dos primeras líneas con esos peinados raros que se llevan ahora se líen a hostias después de una melé o que el público en lugar de lucir camisetas del Zamora Rugby Club exhiba otras en las que se lea Anti ULE.

Un fenómeno netamente futbolero, eso de llevar a orgullo ser anti algo.

No se da en ningún otro deporte. Nunca entenderé por qué un supuesto seguidor bético acude al Benito Villamarín con una bufanda en la que se lee antisevillista. O, al contrario. Tampoco acierto a comprender qué lleva a un supuesto seguidor del Barça a entrar a su estadio con una bufanda en la que se lee antimadridista. O, al contrario. Como no lo entiendo, deduzco que a esos peculiares especímenes no les gusta su equipo, tampoco el futbol.

Porque lo lógico sería que, si realmente se es seguidor del Real Betis, uno se centre y gaste sus energías en alabar lo positivo que tiene el equipo, criticando lo que no ve tan bien, para que el club de sus amores salga mejorado. Pero ¿en qué beneficia al Real Betis declararse antisevillista?

Repito, lo de ser un orgulloso anti algo sólo se da en el fútbol, y en política.

Donde cada vez que leo, escucho a un sujeto declararse anticomunista me echo a temblar. Por lo escrito arriba, infiero que habla motivado por su hastío ante la absurdidad de la vida capitaloconsumista, por su carencia de credo y propósito existencial.

O bien, por eso que los alemanes, unos genios a la hora de sintetizar emociones complejas con un solo palabro, denominan weltschmerz, el dolor psicológico y la tristeza profunda que nos embarga cuando ese ideal capitaloconsumista impacta en la realidad. Y evidencia que, para mantener los estándares del modo de vida europeo, los condenados de la Tierra deben seguir siéndolo.

De ahí el empecinamiento de esos anticapitalistas cerriles en recordar una y mil veces los asesinatos cometidos en nombre del comunismo desde 1848, fecha de publicación de El Capital de Marx y Engels, hasta 1989, el año que cayó el Muro de Berlín.

Para así no tener que hacer examen de conciencia y reconocer las infinitas víctimas cometidas en nombre de un sistema económico despiadado, que genera un falso progreso y una siniestra prosperidad que nos han encaminado a esta incertidumbre y desesperanza ante la falta de futuro; un sistema mercantilista sin alma que destruye sin pudor sus dos principales fuentes de riqueza: el ser humano y la naturaleza.

El mismo empecinamiento que lleva a estos furibundos anticomunistas, que odian el liberalismo, a denunciar las cifras de cubanos y venezolanos que escapan del comunismo. Para no tener así que enumerar los millones de emigrados forzosos que provoca un sistema monetario abominable.

El drama de la emigración es fruto del árbol de este capitalismo execrable.

Sin olvidar que la historia la escriben siempre los que ganan la guerra. Y la propaganda anticomunista continúa muy activa. Una propaganda que incluso llega a fantasear con una Revolución Bolchevique prescindible. En palabras de los anticomunistas, no proliberales, si lo fueran alabarían su sistema económico depredador, la revolución rusa fue un mero capricho del ejército rojo, porque en la Rusia de los zares se vivía muy bien.

Es lógico que mientan como perros y vendan la moto de que la Rusia de los zares era una Feria de Abril constante; de que Lenin era un judío rencoroso que protagonizó la Revolución de 1917 sólo porque el pescaíto frito, el rebujito y el ibérico de bellota y dehesa made in Jabugo no son kosher.

Necesitan creerse sus mentiras. Antes muertos que reconocer que primero Vladimir Ilich, luego el padrecito Stalin, heredaron el país más grande de Europa, un país de hambrunas, legendaria miseria y condiciones de vida deplorables, poblado por archiduques y una innumerable legión de esclavos analfabetos. Y que plan quinquenal tras plan quinquenal, tras mucho sacrificio y furor estajanovista, lograron convertirlo en la segunda potencia mundial.

No es tan difícil de comprobar, la magnífica literatura rusa así lo atestigua.

Tampoco es cierto que el ideario comunista esté alejado del pueblo y sea sólo para cierta élite intelectual. La filosofía comunista, sus autores y obras, están al alcance de todos. Un pensamiento comunista que nunca ha dejado de tener vigencia. Por desgracia.

Da tremenda pena comprobar que siglos después, Marx sigue explicando el presente: Un mundo cuesta abajo, sin frenos, en el que ni socialdemócratas, progresistas, democristianos ni tradicionalistas, son una alternativa a este pandemónium de macroeconomía, que va como un cohete, pero hunde a los trabajadores y sus familias, y que da señales alarmantes de agotamiento.

¡Por Dios, qué regrese ya el histórico Partido Comunista!

La visita del Papa León XIV confirma que las generaciones nacidas y crecidas en la sobreabundancia de una sociedad hiperconsumista y una insatisfactoria modernidad líquida andan desnortados, abúlicos, buscando alejarse de la depresión, los ataques de pánico y ansiedad o el suicidio, y esperan encontrar un faro guía en la fe y la espiritualidad.

Ánimo, del humanismo cristiano al humanismo marxista sólo hay un paso.