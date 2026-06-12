Malas madres

De vez en cuando salta a la palestra ese término que, sinceramente, a mí me encanta: mala madre. Y me gusta en todas sus acepciones, desde esa "mala madre" porque sigue dando importancia a su vida y carrera laboral, hasta la que se va con sus amigas a tomarse unos vinos. Porque todavía hoy, en el S.XXI, y aunque parezca mentira, hay quien sigue pensando que una madre ejemplar solo es la que se dedica en cuerpo y alma a sus hijos, la que en cierta forma se olvida de que ella también sigue siendo una persona.

Y lo siento, pero no es así, una madre ejemplar es la que adora a sus hijos y los educa haciéndoles ver que está ahí para todo lo que necesiten, pero para mí eso no es sinónimo de ser en cierta forma "sus sirvientas". Cada una elige qué tipo de madre quiere ser, solo faltaba, pero no todo es blanco ni negro.

A mí me enorgullece pensar que soy capaz de desarrollar mi carrera profesional pese a los problemas de conciliación que eso conlleva, porque no nos olvidemos que pedir una reducción de jornada para cuidar a tus hijos no solo es cuestión de querer (que no tienes porqué), es cuestión de poder permitírtelo económicamente.

También me encanta pensar que sigo manteniendo parte de mi vida, teniendo mis ratos de relax, disfrutando de mi marido, viajando, saliendo con mis amigas, leyendo... Obviamente no al ritmo de antes, pero no he dejado de hacerlo. Y eso no significa que sea peor madre ni que quiera menos a mi hijo. Si todo esto quiere decir que soy mala madre, pues me encanta serlo.

Respecto al "mal padre", ese concepto inexistente en esta sociedad, mejor para otro artículo.