Hay palabras que nacen para describir la realidad y otras que terminan utilizándose para suavizarla. «Andanzas» pertenecía a una familia respetable de términos asociados a viajes, peripecias y aventuras. Las andanzas de un explorador, de un escritor o un personaje novelesco evocaban itinerarios, experiencias y episodios dignos de ser contados.

Pero la política posee una extraordinaria capacidad para reinventar el diccionario.

"Nunca se me ha informado sobre sus andanzas", afirmó recientemente el presidente del Gobierno al referirse a las actividades atribuidas a una periodista vinculada al entorno socialista. La frase llamó la atención por lo que decía, pero también por la palabra elegida para decirlo. Porque las palabras importan.

No es lo mismo hablar de maniobras que de andanzas. No es lo mismo referirse a gestiones destinadas a obtener información comprometedora, influir sobre instituciones o desacreditar investigaciones que presentarlas como simples peripecias de una persona.

Cuando una conducta resulta difícil de defender, suele producirse una operación previa: cambiarle el nombre.

La política contemporánea se ha convertido en una fábrica de eufemismos. Las mentiras pasan a ser cambios de criterio. Los privilegios se convierten en singularidades. Las cesiones aparecen rebautizadas como espacios de diálogo. Y ahora las maniobras se transforman en andanzas.

La elección no es inocente. No pretende explicar los hechos sino reducir su capacidad de provocar indignación.

La reacción recuerda inevitablemente una de las escenas más célebres de "Casablanca". El capitán Renault, que durante años ha tolerado cuanto ocurre en el local, irrumpe escandalizado proclamando: "¡Qué escándalo! ¡Acabo de descubrir que aquí se juega!". Apenas concluye la frase, un empleado le entrega discretamente las ganancias que le corresponden.

La ignorancia fingida constituye una de las variedades más refinadas de la mentira. No niega los hechos. Se limita a contemplarlos con gesto de sorpresa.

Ya lo observó Machado cuando escribió que "el más truhán se lleva la mano al corazón". La simulación de inocencia suele ser una de las formas más antiguas de experiencia política.

Pero el verdadero interés del asunto no reside en la coartada verbal sino en la distancia que separa la palabra de los hechos.

Existen, por ejemplo, las andanzas de Graham Greene por España y Portugal. Viajes, hoteles, conversaciones, amistades, paisajes y anécdotas. El término parece hecho a medida para describir ese tipo de experiencias.

Cuesta más emplearlo para referirse a una actividad frenética orientada, presuntamente, a recopilar información sobre jueces, fiscales, periodistas o investigadores; a reunirse con responsables públicos; a ofrecer favores, solicitar datos o actuar como intermediaria de intereses políticos.

Las agendas conocidas sugieren algo bastante distinto de unas simples peripecias. Sugieren la existencia de una red informal de relaciones e influencia que operaba al margen de los cauces institucionales ordinarios.

Y ahí empieza el problema. La corrupción acaba siendo casi secundaria frente a un problema más profundo: la utilización de recursos, relaciones e influencia para actuar sobre aquellas instituciones llamadas precisamente a controlar el poder.

Colonizar las instituciones es la condición previa para corromperlas. Primero se ocupan los espacios. Después se alteran sus funciones.

Por eso el debate no debería centrarse exclusivamente en las andanzas de unos personajes concretos, sino en el ecosistema que las hace posibles, las ampara o las tolera.

El Gobierno y el partido que lo sostiene tienen derecho a negar cualquier responsabilidad. Lo que no pueden permitirse es sustituir las explicaciones por los eufemismos.

Porque las palabras pueden maquillar los hechos, pero no transformarlos. Una trama no deja de ser una trama porque se la llame andanzas. Una presión no se convierte en anécdota por arte de diccionario. Una conducta impropia no adquiere respetabilidad por recibir un nombre más amable.

Las sociedades libres necesitan jueces independientes, policías que investiguen sin consignas y periodistas capaces de incomodar al poder. Pero necesitan también algo aparentemente más modesto: palabras precisas.

Porque cuando las palabras empiezan a perder significado, los hechos pueden llegar a diluir la responsabilidad de sus autores.