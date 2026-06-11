La subida de luz que Sánchez no ha impedido y que pagarás tú

Junio ha llegado a Zamora con mucha fuerza y también con mucho calor, temperaturas anormalmente altas para estas fechas que nos han obligado a poner ya en marcha ventiladores domésticos, aires acondicionados y cualquier otro aparato eléctrico que nos ayude a mitigar estas condiciones anómalas que nos traen sudores y que dificultan el sueño incluso por la noche.

Pero también junio ha traído muchas más cosas, porque los españoles y zamoranos no damos abasto con el carrusel judicial y delictivo en el que está inmerso el Gobierno de nuestro país con Pedro Sánchez a la cabeza, el "uno" de todas las tramas que estamos viendo a diario en los telediarios; acalorados estamos por lo tanto, por las temperaturas y por la mala leche que se nos pone al poner la tele o escuchar la radio. Y claro, con este desgobierno, ¿qué ejecutivo va a tener tiempo para los problemas que realmente afectan a las personas y a sus bolsillos? Una de las consecuencias que van a notar en su economía familiar desde ya es que, desde este lunes 1 de junio, los españoles vamos a pagar más por la luz y el gas. El IVA pasa del 10% al 21% tras el decaimiento automático del decreto anticrisis que se aprobó para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. La realidad es que el Consejo de Ministros de Sánchez de este martes fue la oportunidad perfecta para rectificar y recuperar esa rebaja del IVA, pero el Gobierno de nuevo la desperdició sin pestañear. Una vez más, ha elegido recaudar antes que proteger a los ciudadanos. Una subida que golpeará a las familias justo cuando más energía consumen, con el verano encima y esos aparatos de enfriamiento funcionando a pleno rendimiento. Porque, claro está, la factura de la luz es ese documento diseñado para que no lo entienda nadie, lleno de acrónimos, datos amontonados, impuestos ocultos y conceptos imposibles. ¿Alguien sabe interpretar y entender al cien por cien una factura de luz o de gas de esas que nos llegan a casa? Y por eso nos limitamos a intentar buscar la compañía que tenga los precios más competitivos.

¿Por qué es responsable Pedro Sánchez de esta nueva subida? Por varias razones que no admiten excusas. La primera: fue su propio Gobierno quien redactó el decreto con una cláusula de caducidad automática, que ha finalizado ahora, sabiendo perfectamente cuándo y cómo iba a activarse. La trampa la diseñaron ellos. La segunda: el Consejo de Ministros del martes era la oportunidad perfecta para prorrogar la rebaja y proteger a las familias. Sánchez eligió no hacerlo. La tercera: esta subida no llega en cualquier momento, llega en verano, justo cuando el consumo energético se dispara con el aire acondicionado y los ventiladores funcionando día y noche. El resultado es inmediato y doloroso: entre 10 y 20 euros más al mes por hogar, en luz y gas juntos.

Conviene recordar, además, que la rebaja del IVA energético no fue ningún regalo del Gobierno progresista de ultraizquierdas. Fue el Partido Popular quien se la arrancó a la fuerza, ante la resistencia de un Ejecutivo que siempre ha preferido recaudar antes que aliviar. Y ahora, sin rubor y sin explicación, Sánchez la retira, la deja morir. Las consecuencias no tardarán en llegar: organismos como Funcas advierten de que esta decisión puede disparar la inflación hasta el 4% en agosto y septiembre. Y en Zamora, todo esto duele con una injusticia especial: una provincia que lleva décadas produciendo electricidad para media España, y que hoy se ve obligada a pagar una de las facturas energéticas más caras de Europa.

Ha sido el Partido Popular quien ha forzado anteriormente al Gobierno de Pedro Sánchez a bajar el IVA sobre la electricidad y el gas, dos suministros absolutamente esenciales para las familias zamoranas y españolas, pero también para las empresas y los autónomos. El Gobierno lo incorporó tarde, de mala gana y de forma insuficiente. Y ahora, cuando más se necesita, lo retira sin rubor, lo deja extinguir y sin explicación. Nada ha cambiado en la actitud de este Gobierno: su única constante es permitir que los impuestos suban mientras los ciudadanos pagan las consecuencias de su incompetencia y su voracidad recaudatoria. El resultado es inmediato y doloroso: los españoles pagaremos en torno a 10 euros más en el próximo recibo de la luz. A esto le añadimos la subida de los carburantes, el incremento constante del coste de la cesta de la compra y de los artículos de primera necesidad. Un Gobierno que presume de progresista no puede seguir aplicando políticas regresivas que golpean con más fuerza a quienes menos tienen. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ocho años haciendo exactamente eso, y lo hace sin vergüenza.

Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho con claridad: "Nos cobran 148.000 millones más al año en impuestos, pero no sabemos para qué." Pocas frases retratan mejor lo que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva haciendo con la energía y con el bolsillo de los españoles.

Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho con claridad: "Nos cobran 148.000 millones más al año en impuestos, pero no sabemos para qué." Pocas frases retratan mejor lo que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva haciendo con la energía y con el bolsillo de los españoles. Porque este no es solo el Gobierno de la corrupción. Es también, y sin ninguna duda, el Gobierno del infierno fiscal. Hacienda recaudó en 2025 nada menos que 180.000 millones de euros más que en 2018, con más de 100 subidas de impuestos en ocho años. Y sin embargo, los servicios públicos son cada día un poco peores.

En Zamora lo sabemos mejor que nadie. Nos recortan frecuencias de AVE, seguimos demandando un tren madrugador, continuamos esperando, año tras año, la conversión de la N-122 en autovía hasta Portugal, una infraestructura vital para nuestra provincia y para nuestra conectividad con Europa. Nuestras carreteras se deterioran sin que el ministro Óscar Puente mueva un dedo. La cesta de la compra cuesta un 43% más que en 2018. Comprar una vivienda se ha encarecido un 65%. El alquiler ha subido un 51%. Pagamos más por absolutamente todo y recibimos menos en cada servicio. Esta es la España real del Gobierno de Pedro Sánchez: mayor presión fiscal, menor calidad de vida y una provincia como Zamora tratada como territorio de segunda.

Zamora lleva décadas iluminando España. Sus ríos, sus embalses y sus gentes han puesto la energía que ha movido a este país.

Y todo esto ocurre mientras el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la cabeza en otra parte. En tapar escándalos de corrupción; las cloacas del PSOE han trabajado a pleno rendimiento para intentar neutralizar a los jueces y blindar judicialmente a su entorno. Un gobierno que todo lo corrompe no puede, al mismo tiempo, gestionar con honradez la economía de los ciudadanos. Los datos y las continuas subidas de impuestos lo demuestran. Y los españoles lo sufren cada mes en sus facturas.

Porque el coste de la luz y del gas es clave para todos nosotros y nuestra economía familiar. A todo ello se añade una herida que sigue abierta y sin cicatrizar: el colapso eléctrico de abril de 2025, que dejó sin suministro a más de 8 millones de personas y paralizó hospitales, servicios ferroviarios, infraestructuras críticas y redes de telecomunicaciones. Un apagón fruto del crecimiento descontrolado de las energías renovables intermitentes sin la inversión paralela y necesaria en almacenamiento, respaldo de red y digitalización del sistema eléctrico. Meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar una explicación concreta sobre la causa real.

Con el bolsillo y la economía familiar de todos los españoles no se juega. Frente a todo este desastre, el Partido Popular ya ha presentado propuestas concretas y pensadas para los ciudadanos: mantener el IVA de la luz y el gas al 10% hasta que el precio medio del barril Brent baje de 80 euros durante dos meses consecutivos; eliminar de forma permanente el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, lo que supondría una rebaja inmediata de alrededor del 4% en las facturas; reducir la fiscalidad sobre los carburantes para aliviar a familias, autónomos y sectores productivos; proteger a los consumidores industriales y calorintensivos para defender el empleo y la competitividad; reforzar las infraestructuras energéticas; y no cerrar las centrales nucleares, que son una garantía de suministro, de empleo y de autonomía estratégica para España. Propuestas estudiadas y reales para problemas reales que nos afectan al bolsillo. No parches de último minuto ni decretos insuficientes como los del Gobierno de Pedro Sánchez.

Zamora lleva décadas iluminando España. Sus ríos, sus embalses y sus gentes han puesto la energía que ha movido a este país. Es una deuda histórica que las eléctricas tienen con esta provincia y que nunca terminan de zanjar. Los zamoranos, como todos los españoles, merecen un gobierno limpio y serio que baje los impuestos en lugar de subirlos. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, está preparado para hacerlo y lo hará más pronto que tarde, para que el bolsillo de todos los españoles y zamoranos deje de sufrir como lo ha estado haciendo hasta ahora. n