Cuando ya se han desatado los primeros incendios en España, Villanueva de los Castillejos vive una situación de emergencia por el fuego, la pregunta es obvia, ¿en Castilla y León, en Zamora, estamos preparados para que no vuelva a ocurrir lo de veranos pasados? Zamora no puede volver a ser pasto de las llamas. Los incendios son una grave amenaza medioambiental y socioeconómica. La maleza sin limpiar y la escasez de medios de extinción son detonantes para que los "mega incendios" que se producen en nuestra tierra vuelvan a repetirse.

Cabe esperar que se hayan subsanado todas las deficiencias habidas y por haber para que no se repitan episodios como los pasados que nos llenan de dolor y de pena pero también de indignación ante la inoperancia de quienes hacen gala de una falta de prevención imperdonable. Los incendios forestales son el mayor y el peor peligro al que se exponen los bosques. Incendios que representan una amenaza no solo para la riqueza forestal, también para la fauna, además de perturbar gravemente la biodiversidad y la ecología.

La Junta de Castilla y León fija la época de peligro alto de incendios forestales desde el 12 de junio al 12 de octubre. Por lo tanto, entramos ya en ese periodo en el que el uso del fuego y ciertas labores agrícolas/forestales están fuertemente restringidas, ¿Está todo previsto? ¿Contamos con la necesaria dotación de personal? ¿Es suficiente el número de bomberos forestales verdaderamente profesionales?

No es posible que se invierta más dinero en apagar fuegos que en prevenirlos. La falta de gestión forestal es una lacra que acaba convertida en tragedia. El abandono de los montes y la falta de limpieza y desbroce acaba convertido en un combustible denso frente a las altas temperaturas. Y vendrán días muy calurosos. Y la preocupación volverá a hacerse presente. Y que no nos vengan con el consabido rollo de que se trata de tragedias aisladas provocadas por el azar o el cambio climático como causa principal. El cambio climático prepara el escenario, pero la mecha suele estar ligada a la acción humana.

Ante todos los detonantes que favorecen el fuego, ¿en verdad estamos preparados? Ante el desafío que nos plantea el fuego, es indispensable el esfuerzo conjunto de todos, administraciones y ciudadanos cuyo papel sigue siendo el frente principal.