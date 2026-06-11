Hacia una industria local regenerativa para el campo

En política se dice que cualquier acuerdo es mejor que ninguno. La frase, cómoda pero engañosa, se desmorona al leer el de gobierno PP–Vox de Castilla y León: mucha hoja caída, pero ningún acuerdo útil.

El defensor del campo olvidó incluir, entre más de cien puntos, una sola medida alineada con el plan europeo para impulsar nuestros nutrientes orgánicos —estiércol y purín de toda la vida— hacia su homologación como fertilizantes tratados y aptos para volver al campo del que salen. Y eso que las organizaciones agrarias lo reclamaron en Bruselas hace apenas un mes.

Sucede que los actores políticos que ayer voceaban el agravio —no los que ordeñan ni doblan el lomo— formalizan un gobierno sin contenido transformador, sin una sola propuesta de ordenación del sector o para abordar un problema estructural con consenso social.

No puede hablarse de prioridades —ni nacionales ni autonómicas— sin prioridad local e integración territorial. Frente a quienes pretenden reducirlo a "competencia estatal", la realidad es tozuda: Castilla y León ya autoriza macroplantas sin un marco territorial y de seguridad que conecte agricultura, ganadería, energía y fertilización. O, dicho de otro modo, sin un modelo propio que integre medio ambiente, industria y energía, competencias que sí son propias.

El campo es práctico: siembra antes de reivindicar. Y sus peticiones claras: un cambio estructural hacia el uso de digestatos orgánicos valorizados y liquidez urgente para las explotaciones más expuestas, sobre todo familiares y de menor dimensión. Bajar aranceles o suavizar controles a los fertilizantes químicos no ayudará al campo; solo perpetuará su dependencia de la industria fósil y extractiva más sucia. Una política agraria sostenible debe premiar la innovación ecológica, no la importación barata y contaminante.

Si la alternativa es sustituir parte del nitrógeno sintético por nutrientes orgánicos reciclados e impulsar una bioeconomía circular que cierre el ciclo agroganadero y reduzca costes, la conclusión es sencilla: ningún territorio podrá sostener su estructura productiva mientras ignore los tesoros orgánicos que ya produce. Esta vía dará viabilidad a la micropyme rural.

La fertilización orgánica debería ser el centro de la transición ecológica para que la química no dañe más. No se trata de industrializar el campo para producir biogás, sino de industrializar la fertilización orgánica para que el biogás sea una consecuencia natural del proceso.

Ya sabemos que no está en el documento. Pero estamos a tiempo.