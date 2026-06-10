Zamora es de Primera

Zamora, la provincia entera, necesita chutes emocionales como el del pasado domingo. El fútbol es lo que tiene, que es un cajón de sastre donde cabe todo: descerebrados, iluminados y gentes del común que encuentran un asidero para socializar, opinar y sentir. El fútbol es capaz de sacar lo peor y lo mejor de cada uno. O sea como la política. Lo que ocurre es que el fútbol no está rajado ni partido, al contrario que la política actual, es trasversal y concita seguidores de uno y otro bando ideológico, es coral y primario. Tanto que es capaz de hacer llorar de emoción y de rabia a cientos, miles de personas, cuando una pelota de cuero industrial entra (o no) entre tres palos de aluminio reforzado que se alzan sobre un césped mimado para que sueñen sobre la hierba las mariposas.

Cuando el domingo Carlos Ramos marcó de penalti en el último minuto del partido el gol que igualaba la eliminatoria con el Villarreal B, no solamente el "Ruta de la Plata" sufrió un terremoto, fue toda la provincia, que yo lo sentí a través de la radio. Fue un seísmo de emociones, una "hemorragia de satisfacción". Justo en ese momento, cuando el comentarista se emocionó y yo también, decidí escribir lo que estoy escribiendo: Zamora, la de todos los días y todas las cuitas, necesita creer como lo ha hecho la afición rojiblanca (más de 7.000 personas en el estadio), que durante toda la semana pasada escenificó lo que iba a ocurrir el domingo. Y salió cara porque entrenó durante días para domesticar la lógica del azar de la moneda (la bajada de la marea rojiblanca por la mágica calle Balborraz fue premonitoria).

En la tarde dominguera y futbolera todos fuimos Carlos Ramos, todo un símbolo de esta provincia al menos por unos días. No lo ha pasado bien el gran capitán (zamorano de pro) esta temporada: ha encajado críticas, ha suscitado dudas —ya ven, como la provincia zamorana—, pero al final sacó de dentro lo que hay que sacar (marcó los dos goles) y nos redimió a todos.

Una vez leí a un articulista la conexión que había tenido el éxito del Barça triunfador en Europa con el "proces" catalán. Los triunfos futboleros en España y Europa envalentonaron —y confundieron— a los independentistas que acabaron chocando contra el sentido común. ¿Y esto qué tiene que ver con el Zamora, si a lo único que aspira es a ascender, por primera vez, a Segunda División? No lo sé. Me ha venido a la cabeza y aquí queda.

¿Y ahora qué? El sábado llega el Sabadell, un club catalán por cierto que fue de Primera, el último escollo para el Zamora. Tenemos que jugar la ida y la vuelta (en Cataluña) con la misma ilusión y fuerza que con el Villarreal B. Con el mismo convencimiento que el pasado domingo, convencimiento que necesita la provincia para salir del atolladero en que unos y otros nos han metido y nosotros hemos aceptado sin rechistar (y no, ahora no hablo de fútbol).