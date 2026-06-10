La empatía no es una dádiva, es una cualidad intelectual de profunda observación de cara a un desarrollo personal, un pensamiento recurrente y relevante para ahondar en las profundidades propias de uno mismo, de las personas y del universo; es, en definitiva, una observación con el fin de descubrirnos en sociedad, e inexcusable para aclararnos mejor entre personas y sociedades, frente a esta batalla comprometida con la vida.

La empatía como experiencia del otro, la describe Edith Stein en 1917, en su obra "Sobre el problema de la empatía"; Carl Rogers la considera una herramienta terapéutica; Jean Piaget la conecta con el desarrollo cognitivo; Max Scheler la sitúa como la conexión emocional con los demás, y Martin Hoffman la define como la respuesta afectiva y asertiva más acorde con la situación del otro y con uno mismo.

Es decir, si nos esmeramos al menos un poco en saber cómo funciona el micro mundo de las personas y del universo, no es que vayamos a ser más felices, no, porque, "la felicidad es inexistente", sino que vamos a poseer más información para despejar muchas dudas sociales e universales cuando estas nos asfixien. Son muchos los entes con los que la ciencia no puede, ni podrá lidiar.

A veces, y con todo el respeto, la ciencia no es más que el resultado de cuando muchos científicos se ponen de acuerdo en algo que han tratado, pero resulta que, con el paso del tiempo, es la misma ciencia la que refuta su tratado y contradice lo que se había afirmado antes, por eso la ciencia no es una definición estable, sino una continuidad de corrección e investigación.

En este apartado quiero recordar a la doctora F. Oldham Kelsey cuando intervino a consecuencia de la venta de la talidomida en Estados Unidos, un medicamento que la ciencia había presentado en Europa, entre 1957 y 1963, como sedante y contra las náuseas para mujeres embarazadas, "sin apenas efectos secundarios", en cambio, la comunidad científica no sabía que la talidomida causaba daños espantosos en el feto, como así sucedió y que se denominó "focomelia".

También el doctor Fleming, humildemente dijo en su regreso de vacaciones, "Me he encontrado con la penicilina". Muchos errores han aportado multitud de aciertos a la ciencia, como también sucede cuando basamos la vida como partes concretas de materia, es decir, partes específicas de factores, olvidándonos de los campos de energía como información.

Si aplicamos la empatía con una persona que nos cuenta su forma de ver la vida, es decir, si le prestamos atención, la observamos y no nos entrometemos en lo que dice, resulta que esta persona dialoga en una atmósfera de confianza, surgiendo la sinceridad con la que nos clarifica cómo es ella en realidad, y esta poderosa información de su verdad nos despierta la empatía hacia ella, reconociendo y aceptando justamente quién es en definitiva. Por eso, cuando sabemos con precisión quién es una persona, nuestro paradigma mental sobre ella cambia para mejorar las relaciones mutuas.

De todo lo anterior podemos extraer que las palabras son campos electromagnéticos de energía, campos que nos provocan diferentes sensaciones en el sistema nervioso al conectar con nuestras neuronas. Por ello, estamos de acuerdo en que "las palabras tienen el poder de salvarnos la vida, pero también de destrozárnosla".

Aquí, en este terreno estoy de acuerdo con la doctora Marie Curie cuando dice: "Lo más importante de todo es comprenderlo" entiendo que cuando algo se comprende, el miedo se reduce, al igual que el antídoto del bienestar.

También decía, "No se trata de vivir más tiempo, sino vivirlo intensamente". Porque el tiempo de nuestra existencia, no es más que un soplo, y si no, pregúntenselo a los ancianos, todos me dicen que se le ha pasado la vida volando, a pesar de reconocer que cuando eran jóvenes le parecía la vida un horizonte inacabable.

La empatía como carácter de pensamiento para enfocar la vida nos aporta el conocimiento de resolver, al menos, parte de los problemas que nos puede traer el sistema nervioso central cuando se altera, que, además, es la base del sistema periférico y del resto de sistemas nerviosos.

Es por esto que cuando tu aplicas la empatía con escrupulosidad a tu sistema nervioso autónomo, cuando hace la digestión, acabas notando que le estás ayudando, pasa lo mismo con la respiración, si tu observas y examinas cómo se desarrolla tu sistema respiratorio, te ayudas a ti mismo a respirar mejor, es más, si tú eres empático con tu sufrimiento vas a sufrir menos, también si te vas a morir y aplicas la empatía, te va ayudar a razonar mejor, es decir, vas a morir en mejores circunstancias. Porque para el que desea morir, con todo lo espantoso que es la muerte, sucumbe sin pena.

La empatía como pensamiento se acerca a la verdad, nos aporta inteligencia y mejora personal, esto se almacena en la memoria, por lo tanto, podemos recurrir a ella, como la misma memoria con su autonomía nos la puede enviar cuando la necesitemos.

Por tanto, la empatía es uno de los mejores caminos para conocer a los demás y a nosotros mismo y esto lo justifica la reacción de nuestro sentimiento que siempre está alerta y responde a lo que pensamos. Es por esto que podremos engañar a nuestra mente, pero jamás a nuestro sentimiento, porque es una reacción neuronal irreflexiva, que nos guía sin error y nos hace sentir el bien y el mal, independientemente de nuestros deseos.

Cuestionando la empatía, parece que nace como respuesta provocada por la necesidad que posee la persona de vivir individualmente, al igual que la obligación que tiene de relacionarse con los demás. Por ello, podemos decir que el desarrollo de los estudios del logos está destinado a buscar respuestas relacionadas a los problemas humanos, en busca de una mejor calidad de vida.