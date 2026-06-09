Callejeando por la Historia: la Cava

Hay momentos de la Historia en los que se confunden realidad y leyenda. Así con Florinda, la Cava...

Sucedió que cierto día llegó una joven a la corte toledana para buscar pretendiente entre los nobles godos. La enviaba el conde Don Julián, un mercader a la sazón gobernador de Ceuta y hombre de la total confianza del rey Rodrigo. Apenas superaba la niña la mitad de la treintena, tenía carácter alegre y era buena moza. Un tanto casquivana, quizá, y tal vez por ello el conde había pedido al monarca protección para la moza en tanto conseguía en Toledo la estabilidad emocional que en su tierra la niña no encontraba.

La decisión era temeraria por el carácter mujeriego de Don Rodrigo, pero ambos se debían favores de modo que el conde pensó que la corte toledana era la mejor opción para la niña y Don Rodrigo, sin duda, su mejor mentor. La salida hacia Toledo fue inmediata.

Esperaba Don Rodrigo con curiosidad a la moza. Se llamaba Florinda, para muchos la Cava. Acababa de llegar a la ciudad y ahora se disponía a entrar en el Salón del Trono para presentar sus respetos al monarca.

Con la mirada baja traspasó la puerta. Caminó por un pasillo flanqueado por circunspectos palaciegos y llegada al final se postró ante el rey. En silencio y sumisa. Recatada. Tenía las manos en el regazo, la vista fija en el suelo. La luz que entraba por el ventanal abierto en uno de los laterales caía de lleno sobre sus hombros y convertía el cabello en fina lluvia de oro que se desparramaba, espalda abajo, hasta la cintura. Los asistentes observaban pasmados aquella explosión de volúmenes y formas. Bajo la túnica de lana blanca que dejaba el brazo izquierdo al descubierto se presentía una armonía primitiva y salvaje más propia de la diosa Ataecina que de la hija de un comerciante en busca de acomodo. El monarca, en tanto, babeaba ligeramente.

Mucho la requebró, desde entonces, pero la Cava prefería a los muchachos. Así hasta que un día el rey, enceguecido, la invitó a un paseo a caballo por un robledal que crecía cercano.

Resollando como las bestias esperó aquella tarde Don Rodrigo en las caballerizas. Aguardó agazapado tras un hatajo de mazorcas y apenas la vio entrar saltó. Con violencia extrema lanzó a la joven contra un montón de heno y allí, entre arneses y aperos, la penetró sin que de nada valiesen ayes ni rechazos. ¡Poco podía imaginar Don Rodrigo que tal desahogo habría de tener consecuencias fatales para su reino porque a la joven le faltó tiempo para hacer llegar la afrenta a su progenitor!

Ultimaba Don Julián los preparativos para sofocar un nuevo conato de asedio a Ceuta cuando le entregaron la cesta. La enviaba su niña desde Toledo y entre los huevos había uno podrido… ¡Era la señal convenida! El tiempo pareció detenerse y, de repente, todos sintieron a su alrededor un como siniestro batir de alas.

Enloquecido, comenzó el conde a dar alaridos y a rasgarse las vestiduras entre imprecaciones terribles mientras un furor incontenible que subía por el pecho le nublaba la vista. Su cuerpo comenzó a agitarse violentamente y cayó de espaldas. Tenía los ojos en blanco. El labio inferior le temblaba ligeramente y apenas podía respirar víctima de las convulsiones.

A duras penas consiguió calmarse y fue entonces cuando puso a clérigos y nobles ante Dios como testigos de que él, Don Julián, conde de Ceuta y padre de Florinda, maldecía por siempre el honor y las lealtades que hasta entonces habían sido. Que repudiaba al hijo de Teodofredo y que desde aquel instante cambiaba Toledo por Damasco, el reino godo por el califato, a ¡Rodrigo por al- Walid! Lo juró por Cristo santo y pidió al cielo bendito que cayera sobre él toda su furia si algún día quebrantaba el juro...

La deslealtad había sido consumada. Comenzaba, así, el final de Don Rodrigo. El juramento de Don Julián era inequívoco. Sollozaba.