"Alzad la mirada"

Necesitábamos alzar la mirada para escaparnos de las preocupaciones diarias, para huir de la indiferencia que nos aísla. Necesitábamos alzar la mirada para encontramos con la esperanza que parece rehuirnos, con la unidad que se resquebraja y con la caridad en Cristo, ese amor puro, compasivo y desinteresado que Jesús nos enseñó y que siempre ha sido el sello distintivo de todo verdadero cristiano. San Agustín recomendaba: "En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad". La memoria, desgraciadamente, es frágil, pero, afortunadamente, en la fe cristiana esa fragilidad se combate mediante la práctica deliberada del recuerdo.

El lema de León XIV en su viaje apostólico a España es una llamada a levantar los ojos hacia la cruz y una invitación a la evangelización. No se puede elegir un solo momento de su paso por Madrid. No se puede elegir un solo gesto. Me quedo con todo. Sobre todo, en esta España más polarizada que nunca donde las posturas moderadas pierden influencia y los ciudadanos sienten un fuerte rechazo emocional hacia quienes piensan diferente, me quedo con el mensaje de reconciliación del Santo Padre, en sus primeras palabras ante los Reyes de España, el presidente del Gobierno y el del Partido Popular: "Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profunda entre las distintas fuerzas de esta Nación".

Sería lamentable que esa cultura del encuentro, nunca del enfrentamiento, que el Papa León nos alienta a practicar a todos, políticos, sí, pero también a la sociedad española, cayera en saco roto. La estabilidad, la prosperidad, la armonía, la paz y la integración se construyen en el encuentro, nunca en la pugna. Estamos ante un Papa aparentemente silente, pero firme, seguro, valiente, que no se doblega a la tiranía del poder y de los poderosos, como ya nos ha demostrado en alguna ocasión.

Nos ha venido muy bien alzar la mirada durante estos días. Ese gesto que parece simple y mecánico ha sido un antídoto contra el ruido político, el pesimismo personal y colectivo y el individualismo como sinónimo de egoísmo. En definitiva, alzar la mirada no es un escape hacia el cielo, sino la única forma de volver a ver de frente al prójimo en la tierra para descubrir hacia dónde caminamos juntos.