Zamora y la "prioridad nazional"

MADRID, 06/06/2026.- El líder de VOX Santiago Abascal, en la Escalera de Embajadores del Palacio Real, para asistir a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV que inicia este sábado en la capital un viaje de seis días a España. EFE/Daniel González / Daniel González / EFE

El problema de eso que llaman "prioridad naZional" (se pone con "z" porque es de un nazismo subido) es que suena bien. ¿Qué cosa hay más lógica que eso de que lo nuestro sea lo primero?

Pero ¿qué es lo nuestro o quiénes son los nuestros? Cuando al hundirse un barco recomendaban que, para intentar salvar vidas, debían de ir: "las mujeres y los niños primero" ¿es que los hombres no eran de "los nuestros" o es que se estaba aplicando una lógica distinta al egoísmo poco inteligente del sálvese quien pueda?

Si no hay dinero para ayudar a todos los españoles o personas necesitadas (con nacionalidad o vida aquí) ¿por qué, para que no se muera nadie de hambre o de frio o de abandono, tenemos que "priorizar entre los que no tienen" cuando bastaría subir los impuestos a quienes tienen y mucho más a los que están forrados?

Lo perverso de "lo nuestro lo primero" es que "lo nuestro" empieza siendo la patria, luego la autonomía, luego tu localidad, después tu barrio, de éste lo primero tu casa, y por fin tú, claro. O sea, lo que de entrada no suena mal en el fondo es algo carente de inteligencia.

Porque ha sido ese egoísmo de "yo, yo, yo y luego se verá", lo que nos ha hecho caminar, desde que se inventó la propiedad privada, de conflicto en conflicto y de guerras en guerras.

Suena tan bien ese disparate insolidario ("la solidaridad es el egoísmo de los inteligentes") que cada vez se abre más hueco en el sentir popular y así vemos que demasiada gente vota a "mi pueblo existe", 2mi provincia existe", "me región existe"; sin pararse a entender que si, por ejemplo, las 52 provincias españolas (o las 17 autonomías) tiraran de la manta para sí, la manta se rompería.

Sobre que esta tendencia está bastante extendida hay pruebas contundentes, y ocurrió qué, en las elecciones aragonesas, incluso dentro de la izquierda, el partido más votado fue la Xunta Aragonesista frente a IU+ sumar, repitiéndose la tendencia en las andaluzas donde Adelante Andalucía sobrepasó a IU+sumar+podemos+etc.

Es decir, el localismo "bien intencionado", se va imponiendo. Es ese mismo "nacionalismo" que el naZionalismo maldice en la medida en que su precursor, la extrema derecha, apuesta por prohibir los partidos nacionalistas (o sea los que, según la teoría de la "prioridad naZional" trabajan políticamente para los de su terruño).

Y dicho esto aterricemos en Zamora. Porque también puede servir de ejemplo sobre el hechizo que produce "lo nuestro".

Resulta que últimamente es fácil encontrar personas desconectadas entre sí, pero con un factor común social (de clase media-media, o sea de trabajadores enteros) que espontáneamente manifiestan que han votado o van a votar al País Leones o al PREPAL o así.

Siendo lo más chocante el que al comentar que lo importante no es estar en otra autonomía sino en quién gobernaría allí (o sea, si se va a repartir el dinero de arriba abajo o como siempre de abajo a arriba) no parecieron darle importancia, pues su argumento era que al estar en una "nación" más pequeña…. no todo se lo llevaría Valladolid,

Particularmente me parece que pasar de 17 autonomías a 18 no resuelve nada, e incluso puede complicar el panorama aumentando los gastos fijos. Es más, si durante la transición a la democracia hubiera tenido una barita mágica a la hora de resolver el tema de las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) hubiera dado a estas 3 el estatuto de autonomía, PERO hubiera mantenido al Resto de España en una sola pieza. Lo que no solo hubiera evitado un cierto gasto y un cierto guirigay sino que habría creado un territorio potente generador de fuerzas centrípetas en vez de centrífugas.

Además, de esta forma, existiría en España un territorio más potente que las autonomías históricas, con lo que si hay referéndums pro independencia ganarían los del NO.