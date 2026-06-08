La fiesta de los empresarios

Fue el pasado viernes. Se desarrolló en el mejor marco posible: el Palacio de la Encarnación. La CEOE-Cepyme echó la casa por la ventana para honrar a los empresarios, no ya del año sino de todos los años. A los empresarios que apuestan fuerte por Zamora, a pesar de las enormes dificultades que tiene emprender en Zamora y quedarse en Zamora, a la que han querido vaciar, sin conseguirlo, porque con nosotros conviven auténticos héroes y heroínas empresariales. Los que en verdad invierten y sostienen sus negocios frente a la adversidad y al creciente absentismo laboral. Ellos son el verdadero motor de la economía local y provincial.

Su resiliencia no solo genera empleo y riqueza, sino que fortalece la cohesión social, fija la población al territorio y demuestra un profundo compromiso con su comunidad. No podemos ir de víctimas, simplemente tenemos que exigir, tenemos que reivindicar, como hizo en su discurso José María Esbec, presidente de la patronal zamorana, entre otras cosas esa fiscalidad diferenciada para el conjunto de la provincia que se nos niega constantemente.

Me siento muy orgullosa de contar en Zamora con empresarios de talla y categoría, y no sólo empresarial, también humana. Gentes como ese crack de los negocios que es José Fermín Benayas, un ejemplo a seguir. La publicista Ester Antón, un genio de las ideas. El incombustible David Genicio, de la icónica Santiago Textil. O un luchador incansable, Jerónimo Panizo, sobre todo amigo. Dicen que el buen orujo necesita tiempo, fuego lento y paciencia, Jerónimo y sus hermanas lo saben bien. Ellos han destilado cada lágrima, cada esfuerzo, cada golpe y cada caída para convertirlos en el mejor orujo. Subliman perseverancia y el resultado salta a la vista.

La del pasado viernes fue una fiesta para olvidar los malos tragos, los problemas que acucian a los empresarios que son quienes invierten, quienes arriesgan. No hay que empeñarse en verlos como demonios. La mayoría de pequeñas y medianas empresas de Zamora operan sin ayudas públicas y enfrentan una vulnerabilidad estructural crítica. Nadie se lo pone fácil. Sobreviven lidiando con problemas de liquidez, fuerte presión fiscal, y una burocracia asfixiante. Además, la falta de respaldo institucional les impide competir en igualdad de condiciones.

Bravo por ellos, el talento corporativo ha vuelto a ser reconocido. Que este premio no sea una meta, sino el combustible para seguir innovando y liderando con el ejemplo.