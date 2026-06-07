El pan compartido, signo de amor y de comunidad

Durante el curso pasado un profesor de Teología manifestaba: "No hay vida cristiana sin eucaristía, sin comunidad y sin "conflicto", es decir dejar que Cristo entre en nosotros, en nuestras preocupaciones, dudas, inquietudes y miserias, y nosotros además entrar en sus llagas, heridas y costado".

El Corpus Christi se nos presenta, pues, como una ocasión para que la comunidad cristiana se adentre en el sentido último de la eucaristía y su vinculación con la última cena de Jesús. Es un buen día para profundizar en la dimensión espiritual, histórica y comunitaria del sacramento, reconociendo su carácter central en la vida cristiana y su capacidad para renovar y transformar a la Iglesia y a sus miembros.

En el Antiguo Testamento Dios alimenta a su pueblo dándole de comer y de beber para que no perezca. El evangelio de Juan, afirma hoy que Cristo es el verdadero alimento que Dios nos da para que tengamos vida. Este doble fruto de la eucaristía, es unión y comunión que nos impulsa a la misión: por eso al celebrar el Corpus, renovamos nuestra fe, nuestra creencia en que Cristo está presente realmente por la acción del Espíritu Santo y por las palabras de la consagración. Es "Dios con nosotros", y esto nos lleva entonces a unir la celebración de la eucaristía con la vida y a procurar que la vida sea la continuidad y comunidad de aquello que celebramos domingo a domingo, que sea una eucaristía prolongada a lo largo del día, de la semana.

El pan en nuestra sociedad es el alimento cotidiano, aquel que no puede faltar en nuestra mesa. El pan se convierte así en un elemento relacional alrededor del que se sitúan los comensales. En el evangelio, el pan representa la vida misma, recibida como don y compartida en comunidad, y aparece como un signo fundamental de la relación entre Dios y la humanidad. No es solo alimento material sino expresión del cuidado divino y de la vida que el Señor desea para su pueblo.

También Jesús, al partir el pan, no solo sacia una necesidad física, sino que entrega su propia vida por amor a la humanidad. Quien recibe el pan de vida está llamado a convertirse en pan compartido, especialmente para los pobres, los hambrientos y los olvidados. Solo el pan compartido puede convertirse en signo de esperanza, en sentirnos tocados por Él.

Elige amar. Elige comunidad es el lema de este año de la campaña del Corpus Christi de Cáritas. Una invitación a celebrar con alegría esta jornada, a dedicar tiempo y espacio para profundizar sobre la fraternidad que puede dar sentido a la misión personal y comunitaria. Una propuesta a incorporar tiempos de silencio en medio de la acción diaria para contemplar y orar, para escuchar la palabra, acogerla y hacerla vida en lo cotidiano.

Elige amar, elige vivir en relación con los demás, salir del aislamiento y hacer que la comunidad sea espacio para tejer relaciones fraternales y amistosas. No siempre podemos cambiar el mundo. Pero sí podemos elegir cómo vivir en él.