La Desregulación que nos salvará

Castilla y León, sus gentes, sus tierras, no solo necesitamos resolver problemas como la despoblación, el campo, la vivienda, la sanidad y otras menudencias, sino que también precisamos que nos desregulen. O así parecen haberlo entendido los firmantes del pacto PP-Vox que convertirá esta semana a Alfonso Fernández Mañueco presidente de la Junta por tercera vez. De lo contrario, no se explica que la Vicepresidencia Primera, que regirá el líder ultra Carlos Pollán, englobe también una Consejería denominada "Desregulación, Familia y Ayudas Sociales". Lo de Familia y Ayudas Sociales lo entiende cualquiera (aunque ya veremos qué y cómo hace Vox), pero ¿y la Desregulación, eh, y la Desregulación? Muchas autofelicitaciones, mucho optimismo desbordado y, sin embargo, nadie nos ha dicho (o yo no lo he entendido) en qué consiste lo de desregularnos por decreto. Y eso que los firmantes del acuerdo han tenido 80 días para dar con una definición y han plasmado su apretón de manos en nada menos que 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas (un poco menos de las mil que proponía Mañueco en campaña electoral, pero algo es algo).

Lo de la Desregulación es uno de los aspectos más llamativos de la entente PP-Vox. Uno lee la nueva estructura gubernamental y, ¡zas!, lo primero que ve es la Vicepresidencia de Desregulación y otras yerbas. ¿Y para eso peleamos, allá por los 80, para lograr un Estatuto de Autonomía?, se preguntarán algunos de los que sí creían entonces, y ahora, en esta Comunidad Autónoma. Y, ya ven: los que no creían entonces (y dejémoslo ahí) ahora nos van a desregular. Me imagino que para conseguir esta altísima meta tendrán que dedicar mucha energía, muchas ideas, horas de trabajo, funcionarios, becarios, el BOCYL… todo un calvario de iniciativas, reuniones, debates, papeleo. ¿Y recaerá solo en los de Vox, como parece, o también meterán cuchara los de Mañueco? Llevo unas noches que no duermo. Me asalta mi desregulación y me ataca el insomnio.

Gracias, precisamente, a ese insomnio me he podido detener en otras cuestiones del pacto. Por ejemplo, en las carreteras. Curioso: los principales puntos son peticiones al Gobierno central, como la conversión en autovía de la Benavente-Palencia, la mejora de la Zamora-El Empalme; la variante de Riohonor de Castilla o el Corredor Atántico. Una pregunta: ¿qué ha hecho desde octubre de 2023 Luis Fuentes, ex Ciudadanos, repescado por Mañueco, a razón de 74.300 euros brutos anuales, como delegado del Corredor Atlántico y Redes Complementarias? No hay noticias, pero sí más peticiones al Gobierno central, como la apertura de la Plasencia-Salamanca-Zamora- Benavente-Astorga. (El tramo de Benavente tendrá que esperar hasta que lo visite Aznar, que prometió, en 1987, volver a Benavente en tren).

Además de desregularnos en cuanto nos descuidemos, el pacto incluye lo de la prioridad nacional, exigencia de Vox aceptada por Mañueco y por Feijóo. Sorprende la cantidad de vueltas que le dan a la frase (arraigo, vinculación al territorio, etc) cuando puede resumirse con una palabra: discriminación. Y con una duda razonable: si se ajusta o no a la Constitución Española. Y también sorprende el nuevo lío de Medio Ambiente. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental queda en manos de Vox, pero los asuntos medioambientales relativos a los incendios se los reserva el PP. Veremos a quién o quienes se echa la culpa si el verano, como se teme, viene mal. Y la PAC. Me parece perfecto que se hagan todos los esfuerzos para que no pierda dinero ni presencia, pero, oigan, que el comisario de Agricultura es del PP y este partido tiene mayoría en el Parlamento Europeo. Pídanlo también ahí y no solo a Pedro Sánchez. Digo yo.

Mientras tanto, aprovechen para poner al día aquel famoso trabalenguas infantil: Castilla y León está regulada, ¿quién la desregulará?; el desregulador que la desregulare, buen desregulador será. Yo ya he empezado a practicar.