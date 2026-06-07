"Alzad la mirada": ¡Bienvenido Santo Padre!

Desde esta bendita y secular tierra de Zamora, donde el Duero se remansa para escuchar el latido de un pueblo recio, noble y creyente, brota hoy un canto de gratitud y de comunión sincera. Le doy la bienvenida con la sencillez de los hombres y mujeres que habitan en nuestros pueblos de Sayago, Aliste-Alba, Benavente-Tierra de Campos, Toro-La Guareña, el Pan, el Vino y la ciudad de Zamora; es también, desde nuestra historia marcada por las cicatrices que dejan las heridas. Es el soplo del Espíritu que nos convoca a la alegría del Evangelio.

"Alzad la mirada" es el lema de este viaje. Es un auténtico programa de vida y un imperativo de gracia para un tiempo de esperanza. Este grito resuena como palabras que curan, que ensanchan el pecho y nos rescatan del peligro más sutil de nuestra época: el repliegue sobre nosotros mismos, la tentación del desánimo y la mirada cansada de quien solo contempla la tierra, el polvo del camino o las cifras de un invierno demográfico.

El Papa viene a confirmarnos en la fe y a recordarnos que este mundo "tiene corazón" y que hay que involucrarse en la revolución del amor. Necesitamos vivir una espiritualidad marcada por la herida abierta de los pobres, quienes dan a los creyentes una sensibilidad capaz de caminar con los desheredados, los que no tienen casa, las mujeres maltratadas, los inmigrantes. El pobre nos enseña a vivir delante de Dios desde el amor, con ese "corazón que ve", que se entrega en humildad y sencillez.

Santo Padre, viene a España, donde hay una parte que vive el drama de la soledad y la despoblación. Esta parte de la España interior, donde el mundo rural, tantas veces, parece olvidado, tiene los ojos fijos en el suelo por el peso de sus cruces. Esta realidad no es solo un problema sociológico o económico, sino un clamor ético y eclesial. Detrás de cada casa cerrada, de cada negocio que echa la llave, de cada escuela reconvertida, hay rostros concretos: ancianos que viven la última etapa de sus vidas en una profunda soledad, viudas que sostienen la memoria de una familia entera, agricultores y ganaderos que ven cómo su esfuerzo diario no encuentra relevo ni reconocimiento en un sistema que idolatra la inmediatez urbana y el consumo desenfrenado. Ante esta realidad, la Iglesia de Zamora no se inclina, no olvida al "buen samaritano", no se resigna al susurro que dice a los jóvenes: ¡no hay futuro! La única salida es marchar y dejar que la maleza cubra la historia que han construidos nuestros mayores. No caminamos en una especie de "autorreferencialidad corporativa", que gestiona la decadencia de nuestras comunidades. No podemos tampoco caer en la tentación del desánimo pastoral, el Evangelio no es un eco del pasado en una cultura que parece caminar en otra dirección. El Señor no está en el sepulcro, sino que va por delante, en Galilea, nos espera en los cruces de los caminos, en las historias rotas de tantas personas que, aún sin saberlo, están sedientas de infinito y caminan con la cabeza baja.

"Alzad la mirada" es adentrarse en la "mística del encuentro". En una sociedad hiperconectada en lo virtual pero profundamente fragmentada en lo humano, donde las pantallas nos obligan a mantener la cabeza agachada y el corazón disperso, la voz del Papa nos recuerda que la salvación viene de lo alto y se encarna en el hermano. Somos una "interioridad habitada", ese espacio sagrado donde el ser humano se encuentra consigo mismo y con el Dios de la vida, para luego salir corriendo, con los pies descalzos y el corazón encendido, hacia las periferias de nuestro mundo.

"Alzad la mirada" es un don de la gracia, es aprender a ver como Dios ve. Este ve en Zamora, un tesoro de fidelidad, una experiencia recia de fe, una dignidad humana llena de sabiduría ancestral, de quienes custodian la creación, la belleza de una fe sencilla que se ha transmitido a través de gestos cotidianos que se han forjado en la sencillez de la vida familiar que nos ha enseñado a alzar la mirada al Crucificado, hacia el Cristo que en nuestra Zamora procesiona con tanta sobriedad y verdad. Ahí aprendemos a leer el sufrimiento humano no como un algoritmo, sino como un misterio de comunión que nos lleva a la luz de la Resurrección. Es creer firmemente que la última palabra la tiene el Amor.

¡Bienvenido Santo Padre! Cuando alce su mirada hacia el noroeste de España, sabrá que la "bien cercada" por la historia, es una comunidad eclesial totalmente abierta por el amor y la fe

"Alzad la mirada" es adentrarnos en los foros donde se fragua la cultura de hoy, donde aportamos el humanismo cristiano como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia, la ética de la técnica y la necesidad de una ecología integral. Usted, Santo Padre, en su Encíclica nos ha indicado que a medida que las tecnologías algorítmicas reconfiguran el mercado laboral, la comunicación y las relaciones sociales, la técnica tiene que estar al servicio del ser humano. Frente al riesgo de un reduccionismo tecnológico debemos ofrecer una "antropología de la trascendencia" instando a garantizar que el desarrollo cibernético respete la dignidad intrínseca de cada individuo y no profundice las brechas de la exclusión social. Aquí es fundamental la fraternidad, el encuentro real entre personas, que paradójicamente se está convirtiendo en un elemento profundamente subversivo y necesario. Esta transición digital, que usted llama "algorética", es un marco moral compartido. Necesitamos que esta asegure que la inteligencia artificial se guíe por principios de justicia, transparencia y bien común, donde la máquina no reemplace la compasión ni la solidaridad humana. Esta es también una hoja de ruta para nuestra pequeña comunidad cristiana.

En la Iglesia de Zamora queremos contribuir a profundizar en las raíces históricas, culturales y espirituales de Europa, como esa contribución del lenguaje artístico y espiritual que supone el románico. Este en los siglos XI y XII ayudó a conectar monasterios, peregrinaciones, talleres y oficios, templos y programas iconográficos. El románico no es una estética del pasado, sino un desafío para el futuro. Antes que existiera Europa, que existiera como proyecto político, y una forma común de construir iglesias era un lenguaje artístico común y una mirada de futuro.

¡Bienvenido Santo Padre! Cuando alce su mirada hacia el noroeste de España, sabrá que la "bien cercada" por la historia, es una comunidad eclesial totalmente abierta por el amor y la fe. Bendiga nuestras tierras de Zamora, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestros proyectos de futuro. Esta tierra de María, en tantas de sus advocaciones, nos enseña siempre a mantener los pies firmes y el paso decidido y los ojos alzados al cielo.

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!