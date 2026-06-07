Agnus Dei de Willem Zijlstra.

"Digno es el Cordero que fue inmolado, /de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, /la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición" (Apocalipsis 5,12).

Agnus Dei, obra formada por un cordero disecado y una pila de periódicos a modo de altar. Expuesta en 2005 en el Museo Singer de Países Bajos, causó controversia debido al carácter provocador de la misma, controversia que agradó al autor, el artista neerlandés Willem Zijlstra (n. 1954). Sobre ella, Zijlstra comenta lo siguiente: "Durante un servicio religioso en el que cantábamos sobre "el Cordero de Dios sacrificado por nosotros", pensé: "¿Acaso seguimos sabiendo de qué se trata todo esto?". Entonces, compré un cordero, filmé su nacimiento, su vida y su sacrificio y me encontré cara a cara con la esencia de este tema bíblico: un animal inocente, de apenas medio año, es llevado al matadero sin resistirse, sin haber hecho nada malo. Construí un altar con periódicos, apilando la incapacidad de los seres humanos para vivir en paz. Al desplegar los periódicos, encontré este titular: “El hombre es capaz de cualquier cosa”. Era un artículo sobre el Holocausto. En el momento en que el cordero posó su cabeza junto a este título y la foto de Auschwitz, se convirtió para mí en un conmovedor icono del propio Jesús, quien voluntariamente entregó su vida como un sacrificio inocente y eterno".