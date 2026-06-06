Agricultores Asesinos, temporada 1

¿Te imaginas que como consecuencia del efecto Súper Niño a Pedro Sánchez le diera por dejar de ser progre y hacerse socialista? ¿Te imaginas que expulsa a BlackStone, con un par, como el de Fidel Castro cuando echó a la Fruit Company y a Bacardi de Cuba, y expropia el arsenal de viviendas que el fondo de inversión tiene en su haber para nacionalizarlas?

Puestos a imaginar, ¿te imaginas que hace lo mismo con los bancos, esos ruines acaparadores de casas en propiedad?

¿Y te imaginas que a todos esos que se manifiestan frente a Ferraz con su banderita preconstitucional bajara el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego para iluminarles con su sabiduría y que de pronto adquirieran el conocimiento de que Falange Española es anticapitalista, muera la libertad, carajo, y una firme defensora de que cada trabajador tenga un hogar en el que crear una familia?

Deja de imaginar. La realidad es la que es, una reverenda mierda.

Una realidad sucia en la que David Uclés me cae tela de mal. Es un asunto de prejuicios, lo sé. No he leído su obra, no le conozco en persona ni he visto en la tele entrevista alguna con él, pero no soporto su impostada boina ni su palabrería woke. Y por supuesto en su pasada reyerta dialéctica con Pérez-Reverte, voy con el ex reportero de guerra.

Y qué le voy a hacer si yo nací en Triana y soy fan de Forjado a Fuego.

No hay nada como llegar a casa después de otro día más sin descansar, reventada de calor, abrasada por los mosquitos porque las pulseras con citronela de la farmacia no sirven de nada, y ver ese fascinante programa donde gente normal y corriente es capaz de fabricar delante de las cámaras y a contrarreloj cualquier modelo de arma blanca presente en la historia.

Gente normal y corriente que tiene forja y trabaja en un garaje más reluciente y ordenado que mi casa. Gente de esa que, cuando llegue el Apocalipsis según San Juan, san Stephen King o san Caos Climático me gustaría tenerlos al lado. Junto con el tío de Operaciones Especiales y la científica del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que son siempre una constante en todo filme de catástrofes que se precie.

Resulta raro que en esas historias tremebundas nunca haya un pastor de ovejas de cuerpo presente. Igual es porque el Buen Pastor en su infinita sabiduría no desea que sobrevivamos al Armaggedon ni al Día de la Bestia, nos quiere a su vera siempre a la verita suya. O bien porque los de Hollywood estiman que, con un pastor en el grupo las pelis se acabarían rápido y siempre con el mismo final: todos sobreviven comiendo chuletillas de lechazo IGP y queso de cabra payoya.

Como paso olímpicamente de pagar por ver la tele, también soy muy fan de Discovery Max. En ese canal se pueden ver los documentales del gran David Beriain asesinado vilmente en acto de servicio. No entiendo por qué si existe un premio periodístico que lleva el nombre del gran David Gistau, no se ha creado otro que lleve el nombre del gran David Beriain.

Aparte de a los maestros forjadores, el canal MEGA permite ver Mountain Men, Aislados, Carreteras del Infierno o Vida bajo Cero. Me pregunto por qué no existe un programa sobre Pastoreo Extremo. Nada más radical que intentar pastorear un rebaño de ovejas lindereras empecinadas en abandonar el camino para entrar en todas las tierras de labor aún sin cosechar.

Con especial protagonismo de cierta castellana albarina más peligrosa que el mosquito ese que trasmite el virus del Nilo. Y la actuación estelar de dos careas, una rubia y otra morena, Maya y Morutxa, mordiendo todo lo que bale. Salvo cuando reventadas de tanta calor buscan la inexistente sombra y pasan de órdenes ni mandos.

También me declaro muy fan del canal TEN. Con su variada programación: Mujeres Asesinas, Hermanos Asesinos o Curas Asesinos. Con semejante repertorio no desentonaría nada una serie sobre Agricultores Asesinos, conozco a unos cuantos.

Agricultores Asesinos, temporada 1, reflejaría la historia de esos agricultores pusilánimes y apocopados que durante la sangría poblacional de los 60 y 70 no se atrevieron a seguir la estela dejada por las mujeres, las primeras en emigrar del pueblo a la ciudad, seguidas después por los hombres más listos. Esos que sabían que sin mujeres no hay futuro y que la vida del mundo rural quedaba condenada a la extinción. Por último, también se fueron aquellos que en un primer momento dudaron por miedo a lo desconocido, pero terminaron encontrando el valor para largarse.

En los pueblos pues, sólo quedaron los viejos y algún loco echado a perder, más los pastores atados a la tierra como siervos de la gleba, cual Prometeos encadenados, junto con esta caterva de labradores por descarte. A quienes no quedó otra que repetir muy a su pesar el rol de “jardineros de la naturaleza”.

De ahí su odio a la tierra y a la diosa Ceres, por vergüenza ante su cobardía. Su limitado concepto de la agricultura: sembrar para cosechar PAC. Y su maliciosa venganza contra todo aquel que ama lo que hace, mediante el uso del glifosato como arma de destrucción masiva, rajando el forraje ensilado antes de ir a recogerlo o mediante el sabotaje del contador del agua de la nave ganadera.

Junto con la propuesta de Pastoreo Extremo, no estaría mal tampoco un episodio piloto de Pastores Asesinos. En el que se relate como éstos venden sus animales de desvieje para meterlos en barcos de la muerte que acaban en el fondo del mar.

Este mayo, otro barco cargado con más de cuatro mil ovejas y cabras se incendió y se hundió antes de llegar a su destino final, Omán. O lo incendiaron y hundieron intencionadamente para al menos cobrar el seguro, después de tantos días varado por culpa del cierre del estrecho de Ormuz.

Los animales son seres sintientes: ¡No al transporte de animales con vida!

Pero ya puestos a pedir, por qué no spin off titulado Política Extrema. En el que la democracia se defienda poniéndoles a nuestros políticos un collar de castigo adaptado. Que a la mínima que se desvíen del buen camino y hagan por hurtar el dinero público que no es suyo porque es de todos les dé una buena descarga que les deje temblando.

Aunque mucho me temo que ni por esas, llevan el robar en su ADN.