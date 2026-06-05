Opinión
El papa, la IA y una oportunidad de futuro para Zamora
No puedo evitarlo, sigo a vueltas con la humanidad en la vida pública, especialmente tras conocer y leer la encíclica del papa León XIV sobre tecnología y dignidad humana.
No puedo evitarlo, sigo a vueltas con la humanidad en la vida pública, especialmente tras conocer y leer la encíclica del papa León XIV sobre tecnología y dignidad humana.
"En un mundo cada vez más lleno de pantallas y algoritmos, nuestra fuerza sigue estando en algo muy sencillo: mirarnos a los ojos. Especialmente en lugares como nuestra provincia, la IA puede ordenar datos, pero no puede sentir lo que pasa cuando cierra un consultorio, cuando se va un joven, cuando se llena una plaza. Si la usamos para cuidar mejor de nuestra gente y no para sustituirla, estaremos respondiendo a la llamada de León XIV: que la tecnología nunca nos robe la humanidad".
Hay palabras que sin darnos cuenta se han ido colando en nuestra conversación diaria. Hablamos de trenes, de médicos que faltan, de hijos que se van, de la planta de biogás o cómo está de imposible la cesta de la compra, y ahora, junto a todo eso, aparece otra expresión: inteligencia artificial.
Y en una provincia como Zamora, con más recuerdos que nacimientos, es fácil que nos suene a algo lejano, frío, ajeno. Pero quizá, justo aquí, sea donde más sentido tiene preguntarse;
¿Qué podemos y queremos hacer con ella para mejorar nuestra tierra y la vida de nuestra gente?
Cuando pienso en propuestas concretas, no hablo de ciencia ficción, se me ocurren aplicaciones infinitas. Podemos usar la IA en materia de transporte, un uso inteligente de los datos de movilidad puede ayudarnos a rediseñar horarios y rutas de autobuses, ajustándolos a patrones reales de uso y no a inercias de hace veinte años.
En sanidad rural la IA puede ayudar a anticipar picos de demanda en consultorios, a priorizar visitas domiciliarias según vulnerabilidad. En una provincia envejecida, esta optimización podría marcar la diferencia entre una atención tardía y una intervención a tiempo, ¡casi nada!
De apoyar al comercio local diseñando campañas que llenen las calles de vida los fines de semana, aunque va a ser difícil superarse tras el acreditado impulso dado por el concejal del ramo en los últimos años, el siempre activo y emprendedor David gago.
Hablo de herramientas que ordenarían cientos de propuestas vecinales para que no se pierda ninguna, y reactivar por ejemplo la participación vecinal, ¡se me ocurren tantas cosas!
La voz de León XIV, llega a España en un momento delicado, pero también lleno de posibilidades con su encíclica sobre tecnología y dignidad humana, que recomiendo encarecidamente leer y que nos recuerda al siempre inspirador y añorado Papa Francisco y su hagan lio. No viene a decirnos "tened miedo", viene a preguntar algo mucho más profundo:
¿Vamos a dejar que las máquinas decidan por nosotros o vamos a ponerlas a trabajar a favor de las personas de carne y hueso?
En sus palabras hay una advertencia, sí, pero sobre todo hay una confianza: si cuidamos el criterio, si no renunciamos a pensar, la IA puede ser aliada y no amenaza.
León XIV insiste en que ninguna innovación merece la pena si nos roba la humanidad. Y no puedo estar más de acuerdo, ya me van conociendo los lectores.
La IA puede sugerir horarios más lógicos para un autobús, pero no puede sentir lo que supone quedarse sin transporte para ir al hospital. Puede señalar en un mapa qué zonas están más envejecidas, pero no sabe que siente un pueblo cuando cierra su último bar o su última escuela. Desde el trabajo que cada uno hacemos, quienes por el mismo ya usamos la inteligencia artificial ha de ser con una especie de pacto silencioso: que nos ayude a ver mejor, pero que nunca nos quite el gesto de mirar a los ojos. Que nos haga más eficientes, pero no más indiferentes. Que nos dé más datos, pero no menos historias.
León XIV nos recuerda que ninguna tecnología vale más que una sola persona. La inteligencia artificial puede ayudarnos a ver y llegar más lejos, pero la dirección la seguimos marcando nosotros. Si ponemos estos sistemas al servicio del bien común, podremos decir que no hemos renunciado a lo que somos: Zamora una maravillosa comunidad de convivencia que cuida, que piensa y que decide con criterio humano.
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