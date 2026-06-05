Le dijo la sartén al cazo

Esos sacos de verdades que son los refranes españoles, también llamados "evangelios chicos", son incontestables. Se ha hecho viral la tremenda bronca que el presidente de Estados Unidos, el irascible Donald Trump, le ha echado a su amigo Benjamín Netanyahu, con quien, al parecer, está perdiendo la paciencia. No es para menos. No está el mundo para belicosidades, pero sin embargo el premier israelí parece ser feliz jugando a las guerras. Ni los suyos ni los de los países beligerantes, son soldaditos de plomo. Son de carne y hueso, la sangre es real y el dolor y la muerte también.

Ambos, particularmente el americano, se han metido en un berenjenal del que este último no sabe salir. Ambos, están completamente locos y poseídos por los dioses de la guerra, el Ares griego, el Marte romano e incluso el Odin nórdico. Están o han estado desatados hasta que por lo menos el yanqui se ha dado cuenta de que eso de hacer la guerra no es pan comido por poderoso que sea el Ejército del que eres comandante en Jefe.

Trump, que es abrupto por naturaleza y, además, insoportable, ha arremetido contra el israelí diciéndole que está "jodidamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí". Trump ha insertado estas perlas verbales en el collar de Netanyahu durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano. En su reproche Trump utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de este señor no se puede esperar otra cosa. Al parecer, el inquilino de la Casa Blanca le dijo a Netanyahu que todo el mundo "odia a Israel". Y, en cierta medida, también a Estados Unidos, gracias a sus fanfarronadas y amenazas constantes.

Esta reprimenda vino después de que Netanyahu advirtiera de que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel. ¿Será el principio del fin de la amistad entre ambos líderes? En este conflicto todos sus actores han perdido. Y tangencialmente ha perdido todo el mundo que se ha visto afectado por la locura imperialista de dos locos, sin posibilidad de eximente.

No está Trump (la sartén), en condiciones de lanzar reproche alguno a Netanyahu (el cazo). Ambos son tal para cual.