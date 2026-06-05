Fiesta de iZquierda en Zamora y sin prioridaZ que valga

Con palabras que hace un año a las gentes saludaba / cuando a la Josa vinieron y a nuestra fiesta llegaban / para compartir: ideas, conversación, mitin, charlas, / música, mantel y mesa, discusiones en la barra, / recuerdos de viejos sueños -tiempos de luchas pasadas- / magia y juegos con los niños -las luchas que nos aguardan....

Os invito a que a la fiesta que celebramos mañana / os acerquéis, pues no hay puertas (y la escondida muralla, / la del Cerco de Zamora, ahora luce destapada). / No hay fronteras, ni papeles, ni a regularizar llaman / a quien a la fiesta venga de la izquierda zamorana: / sin nacional-prioridades, ni prioridad provinciana.

Invito a los que hace poco hasta la estación llegaban / de ferrocarril pidiendo que aumentasen las paradas / del AVE en esta provincia, en Zamora y en Sanabria. /

Sin olvidarse tampoco del tren Ruta de la Plata. / Sin olvidar que a otros pueblos de esta región vaciada / no llega autobús, no hay taxi, ni internet ¡no llega nada!

Qué más quisiéramos -dice la provincia despoblada- / que el biogás y ecoenergía, biometano y macrogranjas, / como el tren y como el Ave por aquí no se pararan / ¡Que pa instalar energía de esta tierra se olvidaran!

¡Pues en pie vente a la fiesta! que energía no te falta / para defender tu tierra y echar un baile hasta el alba.

Las personas que en los pueblos conservan valle y montaña, / las que cultivan los campos, que pastorean las cabañas / ganaderas, las que cuidan a los más viejos en casa, / mantienen vivos los pueblos, la soledad acompañan. / Y las gentes que en servicios de la provincia trabajan / y luchan por su mejora ¡también estáis invitadas!

Pueblo campesino, obrero que en esta tierra trabaja, / y en la Tierra, este planeta lleno de fronteras falsas; / vecindad de cerca y lejos que en el trabajo se hermanan.

Militantes, visitantes, críticos y camaradas, / ¡invitados a la fiesta quedáis el fin de semana!

¡Todas seréis bienvenidas compañeras, compañeros, / -como hace un año os decía a ritmo de romancero- / a Zamora bien cercada y al barrio San José Obrero, / donde un año más estamos, donde un año más nos vemos / para celebrar que fuimos, que somos y que seremos.

De iguales en los deberes, de deberes con derechos, / sin nacional-prioridades de nazistas irredentos. / Sin fronteras ni pateras donde se ahogan los sueños / y los niños y el futuro. De tierra para los pueblos: / del Sahara que resiste frente a España y a Marruecos, / y de Palestina libre, algo más que un justo anhelo.

Como hace cuarenta años ¡Otan no! defenderemos. / ¡No a la guerra! por petróleo, por uranio, o por dinero. / Porque el capital aumenta y mueren hijos del pueblo.

Si has luchado por el pueblo, desde pueblos y ciudades, / por trabajo con derechos en las huelgas generales. / Si con arado o tractores defendiste por las calles

precio justo a lo que sacan campesinos principales / de las tierras que trabajan, alimentos esenciales.

Si has luchado para que abran consultorios, tiendas, bares, / las escuelas que cerraron, los comedores sociales. / Porque fábricas se instalen a la vez que renovables. / Porque hasta tu pueblo llegue el internet y el tren pare...

Acércate hasta la fiesta de izquierdas de la aldea gala, / que fue como nos llamaron por resistir las llamadas / y los cantos de sirena de algunos que nos tildaban / de fracasados, antiguos, enanos y zarandajas.

Guaringrado fue más tarde como otros la bautizaran. / Pero somos de esa patria que la humanidad se llama, / y somos parias que apenas si tenemos una capa / y forzados a cantar cosas de poca importancia - / como dijo León Felipe, que por esta tierra andaba.

Las buenas gentes que luchan, que por la igualdad trabajan, / acercaos hasta la fiesta porque es fiesta de esperanza: / de los que nunca se rinden, de las que nunca se cansan / de defender los derechos, que se divierten y cantan.

¿La internacional no sabes? ¡Tranquilidad! passa nada).

Habrá como ya os decía música, mantel y charlas, / magia para siempre niños, barra con bebida y tapas. / Entrada sin prioridades, libre, y sin cobrar por nada / más que lo que tú consumas a precios que son de ganga.

Si no vienes te lo pierdes. Pero ven. Nos haces falta. Encontrarás buena gente que os dirá: ¡salud y gracias!