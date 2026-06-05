Comunicación anti institucional

La Consejería de Desregulación del Gobierno de Aragón (esa que también habrá aquí en breve) ha enviado varios comunicados relacionados con migración y colectivos vulnerables que han cruzado líneas rojas en varios aspectos, tanto en el del enfoque periodístico como en el institucional. Porque más allá de ideologías, un Ejecutivo no puede olvidar que su obligación es representar a toda la sociedad, incluso a los que no le han votado. Y que las notas de prensa que envía una consejería, deben ser institucionales. Que, para mensajes políticos, xenófobos y racistas, por desgracia, ya están las redes sociales o incluso las propias comunicaciones de los partidos políticos. Pero el Gobierno de Aragón, como la Junta de Castilla y León, son instituciones, y hay que mantener por lo tanto el rigor y respeto hacia los principios éticos de este tipo de comunicación.

En estas notas de prensa utilizar términos y expresiones que denotan un carácter despectivo y estigmatizante, como el uso de la palabra "mena" para los menores no acompañados. Un término, por cierto, que también aparece recogido en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. Pero, además, en diferentes comunicados insisten en la relación entre inmigración, inseguridad y conflictividad. Hablan de "falsos menas", de fraudes, de la "alarmante acumulación de altercados" en los "centros de menas"… e incluso dan cifras: "El falso mena ya llevaba casi tres meses en el centro de acogida de Aragón y su residencia fraudulenta como menor le ha costado a los aragoneses, a las arcas autonómicas, alrededor de 13.000 euros".

El objetivo de Vox está claro: generar odio hacia el migrante y estigmatizarlo poniéndolo en el foco de atención, criminalizándolo, provocando un caldo de cultivo que tenemos que saber frenar desde los medios de comunicación. Porque si ellos juegan a la inquina, los profesionales tenemos que seguir siendo todo lo objetivos posible, y hacer bien nuestro trabajo. Aunque no nos lo pongan fácil. Porque con ciertos mensajes, parece que lo único que quieren entrando al gobierno es crear una "raza pura de ciudadanos españoles". El resto les da igual.

Y habrá que ver qué tienen preparado para todos esos migrantes a los que quieren denigrar pero que están manteniendo la vida y muchos servicios básicos en cientos de pueblos del medio rural. Al final, tanta "pureza" lo único que va a conseguir es dejar a los pueblos más vacíos aún.

Aquí, habrá que ver si Carlos Pollán, que siempre ha sido (o al menos lo ha parecido) más "moderado" que el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, se suma al carro con la misma intensidad. Pero ya lo dice el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.