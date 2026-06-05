A canas honradas no hay puertas cerradas

Queridos lectores y lectoras (así empiezan los capítulos de la serie Los Bridgerton) ya veníamos anticipando que “no hay dos sin tres” y por lo tanto la siguiente comunidad autónoma en pactar con la Ultraderecha iba a ser la de Mañueco, la nuestra, la de Castilla y León. No iba a ser menos viniendo de la mano PP-Vox después de esperar acontecimientos y los consiguientes pactos en Extremadura con María Guardiola, en Aragón con Jorge Azcón y de ver que a Moreno Bonilla en Andalucía no le ha salido bien la jugada. Esta es la consecuencia de dejarse manipular, tener inseguridad, ser un hipócrita y tener falta de asertividad, aparte de otros síntomas que iremos viendo a lo largo de la correspondiente legislatura. Donde digo "si" será "no" o "será sí" o "ya veremos" o "yo soy más patriota que nadie". Excusas constantes que estarán a la orden del día esperando que los ciudadanos lo puedan entender.

Entender que en Castilla y León volvemos a tener a Vox en una Vicepresidencia- Consejería (a gusto del consumidor Abascal) y dos Consejerías más, aparte de otras prebendas, que se irán viendo en poco tiempo. Como era de esperar la Consejería de Familia y parte de los Servicios Sociales los gestionarán ellos, los de Vox. Dice el acuerdo que hay más de 324 medidas. Os invito a que las leáis para no llevaros a engaños y porque estoy convencida de que cuatro ojos ven más que dos y porque hay quien piensa que hay mucha gente que solo habla por lo que oye y no precisamente por lo que lee, que también es importante. Solo por eso les llevaría la contraria y me apresuraría a conseguir el acuerdo.

Dicen que "la prioridad nacional" es imprescindible para ellos y yo digo que también hay una “prioridad autonómica “que es saber (como ciudadano castellano y leonés) qué quieren hacer nuestros dirigentes y en base a qué. ¿no crees? Lo que viene siendo "hablar con propiedad" que es una sana costumbre que se va perdiendo. A lo largo de éstos días ha habido muchos dirigentes de la derecha que han dicho que "trabajan exclusivamente para quitar del medio al gobierno de la nación". Mal asunto si les pagamos con dinero público para semejante trabajo. Sobre todo, si quien lo dice es un cargo de una provincia, de un pueblo o de una ciudad.

Que lo diga el portavoz de la oposición nacional y sus secuaces va en su sueldo y tiene un pase, pero el resto debería de trabajar por y para los ciudadanos cercanos y punto. Cuando lleguen los mítines ya será otra cosa. En este acuerdo de la próxima Junta de Castilla y León (PP-Vox) usan ciertas palabras en su extenso articulado: improductivo, innecesario, carente de justificación, superfluo, ineficiente… ¡miedo me dan! Son calificativos que conllevan segundas intenciones y dependiendo de donde los pongas, cómo lo digas y en qué apartados estén, puede tener un resultado u otro. Algo así como "aviso a navegantes" (que mal pensada soy).

A la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT nos preocupa mucho la futura gestión de la Ley de Dependencia, los Recursos Sociales, la Sanidad. Los Mayores necesitamos plazas públicas en las residencias. Lo de públicas no lo pone el acuerdo. Puede ser un fallo a la hora de la redacción, pero debería de ponerlo porque no hay que dar nada por hecho. Necesitamos más residencias públicas y más conciertos para que nuestros mayores, con bajo poder adquisitivo, puedan tener una calidad de vida acorde con lo que ellos (PP-Vox) predican en el acuerdo. No se puede abandonar a aquellos que lo han dado todo. ¡Pues eso! Obras son amores y no buenas razones. Faltan muchas más actuaciones para con los Mayores a todos los niveles. Claro que luego, en otro apartado, dicen que van a bajar los impuestos … y ¿habrá dinero para sufragar los servicios públicos?

40 años lleva el PP en Castilla y León y parece que nos ha ido "de cine" hasta el punto de volver a salir como gobernantes, aunque sea con la ayuda inestimable de sus primos- hermanos, los de la derecha más derecha del patriotismo español. Sentirse "Salvador" de la patria y querer "salvar a la humanidad" de las garras de la izquierda tiene que hacerles sentir algo especial, como un regocijo malicioso, una experiencia religiosa, un clímax mental porque, es una obsesión. Contentos los de Vox que no querían autonomías y les está saliendo de oro la jugada y contentos los del PP que nos protegerán de la Izquierda durante, al menos, 4 años. Si hay que levantar la voz para que nuestros derechos sociales no peligren, lo haremos. ¡Eso es decencia!