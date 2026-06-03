La PAU huye del campo

¿Cuántos de los 600 estudiantes zamoranos que ayer iniciaron los exámenes de la PAU tienen como objetivo crear empresas agrarias, vivir en el futuro de lo que genera la agricultura y la ganadería en la provincia? Me voy a tirar a la piscina: ninguno. O casi. En el mismo número del periódico de ayer donde se daba cuenta del trance estudiantil que, por cierto, nadie aborda desde un punto de vista crítico: ¡17 “paus” diferentes, qué barbaridad, cómo si la enseñanza y la cultura dependiera del sitio donde vives! En la misma edición de este diario, Irene Gómez publicaba un esclarecedor reportaje sobre un ganadero de Monfarracinos que denunciaba la falta de relevo generacional en el sector.

El Grado de Ingeniería Agroalimentaria que se cursa en la Escuela Politécnica de Zamora es, dentro de las ingenierías, uno de los de menor matriculación, aunque sí que es verdad que en los últimos años se ha producido un incremento, aunque insuficiente. Da la impresión por muchas cosas que el campo, el sector primario se da por amortizado en esta provincia, como si todos aceptáramos que no tiene solución. Y si finalmente la actividad queda en manos de cuatro terratenientes y cuatro gestoras de “macrogranjas”, como ahora parece que va a ocurrir, lo que se habrá perdido es la propia esencia provincial.

Los censos de ganado no hacen más que bajar. ¡Del número de granjas ni les cuento! Solo un dato: esta provincia presumía hasta hace no muchos años de ser la mayor productora de leche de oveja del país, con más de cien millones de litros al año, pues ya debemos estar por debajo de 80 y cayendo. ¡Pero si ya hay queserías locales que no encuentran aquí materia prima¡ El subsector de la leche de vaca está en manos de ¡60 ganaderos! Suma y sigue. Con la producción agrícola, sin entrar en detalle, ocurre algo parecido.

¿Y eso por qué? ¿Por qué no hay relevo generacional? Pues porque las explotaciones agropecuarias no son rentables, al menos respecto al esfuerzo que hay que hacer para mantenerlas. Los precios de los medios de producción no paran de subir y los de venta son los mismos que hace décadas, ¿quién se va a quedar anclado en un trabajo tan dependiente de decisiones exteriores, tan denostado, sí, sí, denostado, socialmente?

Y ahora va la pregunta clave: ¿A quién preocupa esta situación? A nadie, parece que a nadie. Los políticos pasan (hasta que llegan las campañas electorales y hay que pedir el voto subidos en un tractor) y la sociedad en general mira para otro lado. ¡Qué nadie se preocupe oiga, mientras haya quien produzca alimentos en otros lugares estamos servidos! ¿O no?n