Lo ha vuelto a hacer

Son ya tantas las veces que lo ha conseguido que he perdido la cuenta. Es una máquina. Es un crack. Se trata de Freddy Lorenzo, el culturista zamorano más laureado. El pasado mayo volvía a hacer historia firmando una excelente actuación en el Campeonato de Europa celebrado en Budapest. La bandera de España y la enseña de Zamora acompañan siempre al campeón que se ha convertido en el mejor embajador de nuestra tierra en este deporte. El culturismo lo es, por mucho que algunos intenten negarlo. Sabido es que el culturismo implica un esfuerzo físico extremo, un entrenamiento riguroso, una dieta estricta y competición. Freddy domina, a base de esfuerzo, esos cuatro pilares.

Siempre logra imponerse con autoridad a todos sus competidores. Gente muy preparada, en cuyos países valoran más esta disciplina que aquí en España. Sobre todo en Zamora que cierra los ojos a esta realidad que, además, tiene un componente de espectáculo. El estado de forma y el alto nivel competitivo del zamorano se traduce en logros que en otras ciudades son celebrados por todo lo alto, menos en la nuestra. No hay más que ver el inexistente entusiasmo de los responsables locales del deporte, la inexistente recepción con que le obsequió el Ayuntamiento y esas cuestiones que no son un asunto baladí.

En esta nueva ocasión, Lorenzo fue el único representante español en la competición, logrando unos resultados que sitúan a España en la cresta de la ola, en lo más alto del culturismo europeo. Y que nadie piense que es "pan comido". Detrás de cada nuevo éxito hay mucho sacrificio, mucho pundonor, mucha disciplina y mucho esfuerzo.

A estas alturas de su ya intenso palmarés nadie, dentro y fuera, no digo ya de Zamora, sino de España, puede poner en duda la trayectoria plenamente consolidada del culturista zamorano que se ha convertido en un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. Afrontar la preparación no es fácil ni sale barato. Nos enorgullece ver fotos portando la enseña de Zamora y la bandera de España, pero las ayudas municipales son inexistentes. A pesar de ello, su trayecto este año no se detiene en el Campeonato de Europa, sino que continúa con otros objetivos tanto o más ambiciosos. Además de los deportes tradicionales, a ver si los responsables políticos del deporte, quieren darse cuenta de esta realidad deportiva.