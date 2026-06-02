Superioridad moral, sí, ya…

A ver si nos aclaramos y, siendo medianamente objetivos, somos capaces de poner las cosas en su sitio de una vez por todas, porque va siendo hora de que nadie ponga la mano en el fuego por nadie, o al menos por nadie cercano al presidente Sánchez porque, visto lo visto, de todos los que Sánchez ha tenido más cerca cualquier cosa se puede esperar.

Siendo escandaloso todo lo que se va sabiendo acerca de lo que, antes y/o después de tocar poder, fueron haciendo Ábalos, Cerdán, García Ortiz, Zapatero y otros "personajes" más o menos cercanos al todavía presidente, lo que para quien suscribe es el "no va más", es lo que debe subyacer en el pensamiento de Sánchez, que más o menos, a servidor se le antoja, puede que sea esto : "Yo, aunque he perdido las elecciones, como quiero gobernar, puedo pactar y seguir pactando con lo peor de cada casa, e incluso ceder a las pretensiones de los que odian a España - herederos de ETA, separatistas e independentistas de todos los colores y condición…- y tú, porque lo digo yo, aunque las ganes, no puedes pactar con nadie porque si lo haces te pondré de vuelta y media y diré que eres un fascista y un pringao que se pliega a las exigencias de los más fachas. Y que conste que yo jamás me he plegado ante nadie, y mucho menos ante Otegui, Puigdemont…" ¡Tiene narices el asunto!

Llevamos tanto tiempo escuchando a Pedro Sánchez alardear de que el PSOE representa la cara limpia de la política (si, si… como dice él), que aquello de "dime de qué presumes y te diré de lo que careces", sabiendo lo que ya sabemos, podríamos decir que le va como anillo al dedo.

Hoy, salvo los que no quieren ver ni oír, todos los demás sabemos que Pedro Sánchez es el gobernante más maquiavélico, más sinvergüenza, más cínico y más narcisista… de cuantos en España ha habido, sí, sí. Y porque a los hechos nos podemos remitir, ya nadie creé que, estando como está en la primera línea del PSOE y del Gobierno, y teniendo a sueldo a cientos y cientos de asesores, no supiese nada de lo que hacían su mujer, su hermano, sus primeros espadas y su referente más directo, es decir, el "zorro Zapatero", que tanto y tan bueno, dicen algunos, hizo por España cuando tuvo ocasión. Otros pensamos que Zapatero fue el artífice de la regresión, de la vuelta atrás, pues fue el que se empeñó en rescribir nuestra historia para volvernos a enfrentar y hacernos creer que la Transición fue un error. ¡Maldito sea!

Que Sánchez, después de todo lo que ya sabemos, pretenda seguir dándonos lecciones de honestidad es una burla y un insulto a la inteligencia de cuantos sufrimos su impostura, su sectarismo, su altivez, su descaro y su absoluta falta de principios éticos y morales...

Quienes le siguen apoyando saben que, a pesar de negarlo por activa y por pasiva, Sánchez pactó con Otegui sin importarle lo que ello suponía: dar alas a uno de los mayores enemigos de España… Saben también que, aunque apenas cuarenta y ocho horas antes de las elecciones del 23J, decía: "Los independentistas querían la amnistía y no la han tenido; ni la tendrán porque no cabe en La Constitución", a los pocos días supimos que llevaba meses negociando con ellos su apoyo, a cambio de una ley de amnistía ad hoc que, como en el pacto con Otegui, suponía abrir de nuevo las puertas a quienes en el otro extremo de España seguían pensando en la autodeterminación y jurando que lo volverían a hacer… No merece la pena seguir repasando la hemeroteca porque "no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír". Sí, sí, sí…

Sánchez, que no dice una verdad ni borracho, es el primero que sabe que todo lo que sale de su boca es fruto del relato que en cada momento toca construir y difundir para tratar de ganar tiempo y espacio en favor de lo único que anhela: la permanencia en el poder. Esto si es una verdad objetiva.

Miembros y miembras del Gobierno de España (con perdón para los que defienden la pureza de la lengua española, entre los que me encuentro), si es que pueden, dejen de repetir como papagayos las consignas de "su jefe", porque ya les tenemos muy calados, y pónganse del lado de la coherencia y de la verdad porque ya a nadie convencen. Su ciego servilismo a Sánchez les tiene tan obnubilados que les hace incapaces de darse cuenta de que están arropando a un psicópata cuyo único objetivo es el poder.

Por eso y porque está en juego el futuro de España, les digo: empiecen a entonar el mea culpa y apréstense a desfilar hacia otros derroteros, porque la hora en que el pueblo debe tomar la palabra está cerca, y cuando llegue el momento, visto lo visto, no se va a volver a equivocar.

Y cuando los que hoy les adulan les den la espalda, porque así será, tómense unas vacaciones largas, muy largas, y dejen de incordiar, porque España y el PSOE se tienen que recuperar.

Ah, y por último, dejen de alardear de superioridad moral porque, después de todo lo que ha ido saliendo a la luz, puede que esa bandera nunca más la puedan enarbolar.

¡País!