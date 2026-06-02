¿De héroes a funcionarios?

Aunque la historia no lo confirma a ciencia cierta, Viriato es un héroe adoptado por todos los zamoranos. Lo que nunca debemos olvidar es que nuestro ídolo era pastor antes que guerrero. De los que ahora, tan necesarios son para los magníficos queseros zamoranos.

Hoy, muchos jóvenes ni siquiera pueden aspirar a eso porque, seamos realistas, la oferta laboral se reduce a unos cuantos empleos públicos y comercios que agonizan. Zamora no ha generado industria ni sectores tecnológicos. Y los responsables políticos permiten que el emprendimiento se asfixie en trámites que se eternizan. ¡Qué lejos queda la audacia de los herederos de Viriato cuando uno espera durante meses, y a veces más de un año, la resolución de una licencia de actividad empresarial! Es decir, los frenan por querer trabajar…es increíble.

En las instituciones, en palacios históricos (de esos con mucha protección patrimonial), donde antaño se discutían grandes estrategias territoriales, ya no se gobierna para fomentar el talento local, y en la calle parece extenderse un rumor resignado de quienes esperan a que "Papá Estado" les salve. Pero yo quiero pensar que el problema está en la falta de buenas condiciones.

Y aquí está el quid de la cuestión. Voy a ser didáctico para que se entienda lo que he repetido incesantemente desde mi condición de diputado provincial y concejal de Zamora: sin agilidad administrativa no hay emprendimiento, sin emprendimiento no hay tejido empresarial, sin tejido empresarial no hay trabajadores por cuenta ajena, sin los anteriores no hay quien pague impuestos, sin impuestos no hay recaudación, sin recaudación no se pueden pagar los servicios públicos ni la gente que trabaja en ellos. No es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica.

Y mientras tanto, Zamora se encuentra entre las provincias donde más complicado resulta obtener una licencia urbanística o de actividad. La normativa es compleja, los recursos humanos municipales son claramente insuficientes y la tramitación se atasca. El resultado, para nuestra situación, es devastador ya que existen proyectos que no arrancan, inversiones que se marchan y autónomos que desisten antes de empezar. Todos conocemos alguno de estos.

En noviembre de 2025, durante el pleno de aprobación del presupuesto municipal, se presentó una enmienda para la creación de un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos. No era una ocurrencia. Era una propuesta trabajada, estudiada jurídicamente y contrastada con el propio Colegio. No es una solución definitiva, pero si un paso importante para desenvolver el cuello de botella.

La idea era complementar la labor municipal mediante apoyo técnico externo para agilizar proyectos. Otros territorios ya lo están haciendo con resultados positivos porque con esta colaboración se refuerza la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.

Porque el problema existe. Y es grave. Faltan arquitectos municipales. Los propios técnicos reconocen la sobrecarga. Externalizar parte del apoyo técnico es una solución inteligente. Es utilizar todos los instrumentos legales disponibles para que Zamora funcione. Cada mes que se gana en la tramitación de una licencia es un mes de facturación para un autónomo, de empleo para un trabajador, de vida para un barrio.

Zamora no puede resignarse a ser una ciudad donde la aspiración máxima sea una plaza fija. El empleo público es digno y necesario, pero no puede ser la única vía de prosperidad. Si queremos industria, si queremos talleres abiertos, si queremos hostelería transformadora, si queremos empresas tecnológicas debemos empezar por lo básico, y eso se traduce a que quien quiera emprender no tenga que esperar un año para que le digan si puede levantar la persiana.

La pregunta es sencilla: ¿queremos una Zamora que gestiona expedientes o una Zamora que genera oportunidades?

Viriato no pidió permiso para defender su tierra, actuó con decisión. Hoy no necesitamos héroes con espada, sino administraciones valientes que entiendan que cada expediente atascado es un proyecto de vida frustrado.

Soñar con negocios, antiguos y nuevos, junto a nuestros templos románicos no es un desvarío. Es un sueño alcanzable si se toman las decisiones acertadas y establecer las condiciones necesarias. La otra parte (la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, la valentía, etc.) déjenla para la gente de Zamora, que siempre supo cómo obtener aceite de las piedras.