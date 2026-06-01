Creía, tonta de mí, que lo que voy a contar era cosa de película, como poco de Berlanga, pero no, la realidad siempre supera a la ficción. Es duro, durísimo no tener un techo bajo el que cobijarse, un camastro, a falta de una cama, donde reposar el cansancio, un plato caliente que reconforte el cuerpo, una bebida fría, en estos días calurosos, que evite la deshidratación. Cuando parece que las circunstancias externas o las personas fallan, darse cuenta de que solo te tienes a ti mismo es duro, durísimo. Los llamados ‘sin techo’ conocen bien la situación. Y eso a pesar de Cáritas que cumple las siete obras de misericordia corporales del cristianismo, buscando aliviar las necesidades físicas y materiales del prójimo.

La Policía Local de Palma de Mallorca, arrestaba días pasados a una persona sin hogar de 32 años porque, supuestamente, rompió el cristal de una máquina expendedora de una farmacia, no con la intención de robar, no con la intención de hacer daño, no con la intención de lucrarse, la única intención del joven pasaba por ser detenido para, de esa forma, volver a la cárcel. Imagino su desesperación. Experimentar un estado de vacío existencial y entumecimiento emocional cuando ya no tienes nada, cuando ya no te queda nada. Y no se trata de un simple aburrimiento, es una respuesta profunda a la falta de sentido de la vida y de los necesarios estímulos para afrontarla. Hablamos de un joven de 32 años.

Me parece terrible que se esté mejor en la cárcel que disfrutando de la libertad de la calle. Claro que me pregunto, ¿qué clase de libertad? Ahora las cárceles españolas, en su mayoría, están dotadas de todas las modernidades y, además, te garantizan el pan nuestro de cada día. Esa no puede ser la excusa y menos en un joven de 32 años que tiene toda la vida por delante. ¿Qué vida? ¿La de la calle? No es la mejor. Además, la propia calle paga muy mal a esos inquilinos molestos.

Reivindicar la cárcel como salida a una situación personal y social no es la solución. Algo falla en la España del bienestar cuando se producen hechos así. Y parece que no dan con la solución.