Persiguiendo un futuro para los jóvenes, pero sin su espíritu

Manifestación por el tren madrugador y recuperación de frecuencias. Plaza de la Constitución. / Victor Garrido / LZA

Permítanme comenzar con esta cita de Muhammad Ali: "No cuentes los días, has que los días cuenten".

El objetivo de esta reflexión que comparto con ustedes, no es sobre la convocatoria promocionada el pasado domingo 24 por la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora, que como ustedes saben, apoyada y acompañada por todos los representantes de las diferentes formaciones políticas.

Lo que persigo es mostrar lo que no logramos ver, e intuía que sucedería, o mejor dicho, rememorar el retorno doloroso de una opinión vivida y que se repitió de nuevo, sobre lo sucedido justamente hace 1 año a la puerta de la estación de Alta Velocidad de Zamora, dónde igual que ahora la provincia de Zamora se manifestó por el sin sentido del Ministerio.

Durante todo el pasado fin de semana, llevamos leyendo y viendo en rrss como el aparato tecnológico y moralista, encabezado por ciertos bots, con un talante si me permiten maliciosos y torticeros, realizaban y se esforzaban en crear un contrapeso doctrinal, al sentimiento coherente, socialmente justo y tremendamente respetuoso de la sociedad zamorana y de sus gestores públicos.

Enredar, confundir y crear un ambiente tóxico con la clara intención de división, al pretender jugar con las comparaciones con otros territorios, cuestión está muy peligrosa y más, cuando lo que se pretende es hacer entender y sentir a los zamoranos, que lo que tienen con respecto a la Alta Velocidad es por obra y designación del dedo unipotente, y no por que se lo hayan currado, sean parte de un territorio, hayan aportado con sus impuestos, o con su generosidad y empatía a todos los territorios vecinos para que esto sea una realidad.

Demostrar y exponer el enorme esfuerzo político que se tiene en deuda con Zamora, ahora es ser contrario o en el peor de los casos, enemigo.

¿Enemigo de quien y de qué? ¿y por qué?

Pero es más fácil, desde una posición anónima, generar la división y el enfrentamiento sobre algo tan necesario, como es disfrutar del derecho amparado y reconocido en nuestra Carta Magna de vivir en el territorio que uno decida, y tener una movilidad que lo permita.

No estaría de más sus señorías, que se reflexionara sobre una regulación trasversal, valiente y definitiva para poner límite y coto, a estas acciones que facilita una total impunidad del anonimato y enterrar YA, lo que supone, que no es otra cosa que “una herramienta política”.

Persiguiendo un futuro para los jóvenes, pero sin su espíritu. / IA

El anonimato es la gasolina recurrente en un momento álgido y muy preocupante de frentismo político, y por su puesto nada positivo para la sociedad ni para el país.

Dicho esto, se preguntarán dónde quiero llegar.

Pues a una imagen muy sencilla y tremendamente potente y dinamizadora para todos, si la realidad fuera el perpetuo deseo que toda la sociedad tiene con nuestros jóvenes; la participación en la sociedad de los jóvenes.

Todas las movilizaciones del año pasado y del presente, ¿son para nuestro futuro como seniors que somos, o para un futuro que nos tiene que aportar desde lo que hoy es juventud y en breve, nuestros futuros gestores?

¿NO es importante el objetivo del pasado Domingo y de los muchos meses que llevamos para que un fin de semana, los gestores de nuestras formaciones políticas movilicen y sensibilicen a sus jóvenes (nuestros jóvenes), y que puedan participar en algo muy importante para su futuro y para el nuestro, con una inmediatez vital?

Pero entonces, ¿Dónde están las juventudes de los grandes partidos, o de cualquier formación política? ¿Para un objetivo tan claro como este que toca de lleno a los jóvenes y su futuro, si no están, para que sirven las juventudes de nuestras formaciones políticas?

Está claro que, para demostrar la necesidad de una cuestión tan trasversal, importante y vital, cuyo objetivo es la supervivencia de un territorio como Zamora, pues no.

Pero repito, todo esto es por ellos, y por su futuro, pero….

No me mal interpreten, porque más allá de la sensibilidad que se pueda mostrar por cada uno de nosotros, por la valentía que podamos ofrecer, o el sentimiento de responsabilidad con los nuestros, el problema no es de nuestros jóvenes (que manda carallo), sino de quienes deberían concienciar sensibilizar, explicar, potenciar y hacer ver de la importancia de su presencia como futuro de una sociedad, en un acto como el del pasado domingo, cuya participación es necesaria, es precisa y demuestra interés por el futuro y coherencia con el discursos de todos esos valores que se predican desde las diferentes formaciones políticas.

Luchamos, reclamamos, alzamos la voz por el futuro presente, pero sin la materia prima que son los "jóvenes".

Nos lo tenemos que hacer ver.

"La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”" Peter Drucker