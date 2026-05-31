¿Todos? contra el fuego

El calendario nos dice que ya se aproxima el verano. Las temperaturas y el solazo de estos días nos indican que ya está aquí. Según anuncian los partes oficiales, todavía nos aguarda un pequeño respiro esta misma semana. Falta hace porque el peligro de los incendios ya se ha convertido en algo cotidiano, en un temor que, vistos los precedentes, tiene más que acoquinada a la sociedad, especialmente en sitios como Zamora, o toda Castilla y León, donde el fuego ha hecho daños fortísimos hace poco tiempo. Bueno, toda la región no, porque Soria, una de las zonas con más masa forestal, no registra incendios. ¿Por qué? Fácil: allí le sacan buen rendimiento económico a sus árboles, los consideran algo muy suyo y los cuidan. En otros lugares…

¿Estamos preparados para afrontar un estío bajo la amenaza de las llamas, de los desalojos y demás? Si uno hace caso a las declaraciones de los responsables (en funciones) de la Junta, sí; todo a punto. Si uno escucha a los sindicalistas y a los representantes de los bomberos, pues no. Y lo más grave es que entre lo que dicen los gerifaltes y lo que aseguran los agentes forestales hay un mundo, una diferencia como de lo vivo a lo pintado. Y lo que está claro, con datos en la mano, es que aquellas promesas de hace un año, aquellos compromisos de la campaña electoral, no se han cumplido y da la impresión de que la solución no va a ser de hoy para mañana. Desde enero, más o menos, aquí está todo en funciones. Los comicios autonómicos fueron en marzo, ¡¡en marzo!! , y seguimos sin gobierno. El jueves pasado, el imperturbable portavoz Carriedo volvió a afirmar (¿cuántas veces van ya?) que el acuerdo PP-Vox está ya muy próximo. Tengo mis dudas. Ya veremos si no se produce antes el de Andalucía y en la pobre meseta continuamos a la cola. Mientras tanto, el tantas veces denostado Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez en excedencia, sigue al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Parece que el personal se ha olvidado ya de su actuación en el 2025 y de sus necesidades de comer en Asturias en plena ola de fuegos en Castilla y León.

Como no se actúa, o eso denuncian los sindicatos, lo mejor es dar instrucciones. Y eso es lo que ha hecho la citada Consejería que ordenó "medidas extraordinarias" ante el fuerte calor que se anunciaba para estos días. ¿A quién? Eso es casi un misterio, porque tras "las medidas extraordinarias" faltó algo imprescindible: calificar la situación de "alto riesgo". ¿Por qué no se hizo? Los profesionales del sector lo tienen claro: porque no hay bomberos para afrontar el mencionado "alto riesgo". Y no los hay porque no se han contratado refuerzos ni han llegado las inversiones prometidas, y recalcadas con frecuencia, por Fernández Mañueco durante la campaña electoral. Los agentes forestales insisten en que la situación es muy similar a la del año pasado y ya vimos lo que pasó. Además, existe el miedo a que el calor seque las altas hierbas nacidas con las lluvias primaverales y los bosques se conviertan en yesca.

A ver si Vox lo arregla, al igual que lo arregló su exlíder y exvicepresidente de la Junta, García-Gallardo, cuando la destrucción de la Sierra de la Culebra en 2022. Esperemos que llegue el pacto y todo sea miel sobre hojuelas.

El problema es que a las dificultades referidas se ha sumado ahora una nueva. El titular es muy explícito: "950 bomberos se borran del plan antiincendios de Castilla y León por un pulso con la Junta". Resulta que la Asociación Nacional de Empresas Forestales, una patronal del sector ha denunciado que 950 bomberos de los casi 5.000 que, en momentos álgidos, trabajan para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta no se incorporarán al dispositivo por "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa". Otro lío espinoso que puede acarrear consecuencias nefastas. ¿Y la Junta? Está en ello.

¿Todos? contra el fuego. Pues, la verdad, no sé qué decirles.