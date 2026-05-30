Por si alguien no se ha enterado aún, bien porque siga lo de la pre-sun-ta cloaca o porque busque como loco entradas para ver a Bad Bunny, la ONU ha declarado este 2026 como el año internacional de los pastizales y el pastoralismo.

Nos vamos pa’l carajo

¿Por qué? Puede que porque el año de la ahorradora croqueta aprovechatodo, el año de tirar todos los tuppers de plástico mantiene alejado al médico o el de la cucaracha metabolizadora de basurilla casera que libera nitrógeno a la atmósfera después ya se han celebrado.

O quizás porque mediante los pastizales, casi la mitad del planeta, más el pastoreo se garantiza esa seguridad alimentaria de la que hablan la FAO y Pedro Sánchez, más la Soberanía Alimentaria de la que habla La Vía Campesina, se favorece el desarrollo de la biodiversidad con los rebaños comiendo plantas por acá y cagando semillas por acullá. Y se mitiga la hecatombe climática que padecemos.

De la hecatombe económica como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz nos enteraremos cuando nuestros dirigentes dejen de mentirnos y de ocultarnos la realidad como si fuéramos niños chicos a los que hay que sobre proteger. Por nuestro bien. Para que sigamos consumiendo y votando.

Cassandra no es Elena Francis. Cassandra no acepta consignas ni tiene filtro social, si el cerebro visiona X, la mano escribe X. Y Cassandra lo tiene claro, cristalino: Ni caballo dentro de Troya, ni inversiones a futuro, ni tele nueva para el Mundial de fútbol o viajes El Corte Inglés para este verano pagados a plazos. Y siempre, un dinerito en efectivo guardado en casa. Por lo que pueda pasar.

Nos vamos pa´l carajo como mundo, como sociedad de hiperconsumo.

Como pa´l carajo se fue hace ya mucho tiempo el sector del ovino. Por eso el megaproyecto de construir un área polivalente y de multiservicios para la A-6 a la altura de Villalpando, va a contar con un Museo del Ovino. Para poder rendir homenaje al pastor como figura del pasado. Igual que el museo de la minería en Fabero, León, rinde homenaje a los mineros.

El pastoreo, a pesar de la ONU, está muerto y enterrado. Y la Junta lo sabe.

Yo tengo un rebaño de ovejas porque me acogí al plan de Incorporación a la Empresa Agraria de la Junta. Mediante el cual, primero mis padres me adelantaron la plata con la que comprar el rebaño de ovejas de un pastor de Arcillo que se jubilaba, y luego la Administración regional me devolvió parte del dinero invertido.

Ahora es más fácil que Florentino Pérez abandone el Real de Madriz o que Marcos Llorente gane el Nobel de Física con su revolucionaria teoría de que la Tierra es plana a que la Junta apruebe la incorporación de nuevos elementos subversivos al oficio de pastor.

¿Quién en su sano juicio querría ser pastor? Sólo gente rara, rara, rara.

Por eso la Junta aprueba y subvenciona planes de incorporación a una mega factoría industrial de cerdos, pavos y pollos o planes para abrir cebaderos de jatos. Buscando el ansiado relevo generacional en el sector ganadero, la Junta lo subvenciona todo, todo y todo.

Todo, menos una nueva granja de ovejas.

Para la Junta, a pesar de este 2026 como año internacional de los pastizales y el pastoreo según la ONU, el pastor es el enemigo. La Junta sabe de sobra que el pastor es el jardinero de la naturaleza. Y no esas plañideras con sus gigantescos McCormick lloriqueando por las calles de la capital para que les abaraten el precio del Nitrofoska.

El pastor es la bota que conoce, que moldea el terreno. El pastor es lo único que se interpone entre la Naturaleza tal y como la hemos conocido y la Naturaleza tal y como la concibe la Junta: la gallina de los huevos de oro. Un negocio multimillonario gracias a la intensificación de agricultura y ganadería, la minería a cielo abierto o las energías mal llamadas bio, limpias, eco, verdes o renovables.

Hace ya mucho que el mundo ovejuno se fue pa´l carajo. Lo mandaron pa´l carajo y no hicimos nada por defenderlo. Se encargaron de ir cerrando los mercados de ganados, incluso el histórico de Medina del Campo, para hundir el precio de la carne. Hoy se paga un lechazo por encima de los cien euros, sólo porque cada vez quedan menos pastores, menos rebaños.

Para seguir hundiendo el precio de la carne, además de Mercosur, se ha firmado un tratado de libre comercio con Australia. Un tratado que la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz se han encargado de mandar pa´l carajo también. Porque con la subida de los combustibles y del transporte marítimo, sale más a cuenta comprarse una manta de lana rústica en Val de San Lorenzo, León, que unas chuletillas de merino australiano.

Al contrario de lo que sucede aquí, donde el pastor es el enemigo y el empecinado obstáculo que se interpone entre un mundo rural viejuno, condenado a la extinción y un futuro a lo viva Las Vegas, Marruecos, se dedica a proteger su creciente cabaña ganadera.

Para ello ha impuesto aranceles del doscientos por cien a los corderos procedentes de España y Portugal. Y mientras que la población marroquí que vive y trabaja en Castilla y León compra un cordero pascual por ciento cincuenta euros, en el país norteafricano, al cambio actual del dirham, el cordero para la reciente Fiesta del Sacrificio ha oscilado entre los trescientos y los ochocientos euros.

El precio de la leche de oveja es de chiste. Y si el precio del queso de oveja alcanza niveles estratosféricos, se debe a la menguante cabaña ganadera. Por no hablar del olvidado vellón de merina que hizo grande a la corona de Castilla. Y cuyo abandono la ha convertido en lo que es ahora: Zona de Sacrificio.

¿Qué fue del oro blanco de La Mesta? Un oro blanco que China y Australia entierran por millones de toneladas para regenerar los suelos devastados por el uso abusivo de biocidas y abonos químicos. Y que nosotros consideramos un producto de desecho amontonado de un año para otro en las naves...

Repito, nuestro mundo de consumismo o muerte, perderemos, se va pa´l carajo igual que se fue el mundo ovejil. Cassandra dixit. n